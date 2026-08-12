La administración capitalina entregó las obras de rehabilitación en la instalación eléctrica de la nave menor del Mercado de la Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza, para las que se destinó una inversión de 40 millones de pesos.

Al entregar estos trabajos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que se trata de una acción “preventiva” con la que se busca garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento del sistema eléctrico del mercado.

“Esta inversión es prevención, esta inversión es garantizar que los mercados públicos van a funcionar y funcionar bien”, indicó la mandataria, al subrayar que el sistema operaba a una capacidad muy baja, lo que significaba un riesgo para el mercado y sus locatarios.

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Estas son las obras que entregó el Gobierno de CDMX en La Merced. Foto: Especial

¿Qué incluyen las obras de La Merced?

El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, explicó que los trabajos en la nave menor incluyeron la adquisición y colocación de un nuevo transformador eléctrico, así como más 39 tableros para distribuir adecuadamente la carga entre los locales comerciales; además, se renovaron luminarias, contactos y apagadores.

Estos trabajos se realizaron principalmente durante la noche y madrugada para evitar el cierre y afectaciones en el mercado.

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Destacó que antes de llevar a cabo las obras, se realizó un censo entre los 635 locatarios del mercado para conocer el consumo de energía de cada establecimiento y desarrollar un proyecto eléctrico que se ajustara.

LL