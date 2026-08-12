La Policía de la Ciudad de México detuvo en la Central de Abastos de la Ciudad de México (CEDA) a un hombre que llevaba una cría de tigre de bengala y del cual no pudo acreditar su posesión.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) afirmó que policías asignados a la vigilancia del mercado recibieron una denuncia ciudadana, mientras se encontraban en el cruce de las calles Patio de Maniobras de la Letra Q y Vialidad del Uno, sobre la presencia de un tigre de bengala dentro de una camioneta estacionada metros adelante.

Al acercarse al automóvil, el conductor intento escapar, sin embargo, los oficiales lograron cerrarle el paso y le exigieron la documentación para la posesión de la cría de tigre, especie en peligro de extinción.

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El sujeto no contaba con la documentación del mamífero, por lo que se solicitó el apoyo de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC.

El personal de la BVA determinó que se trataba de una tigresa de bengala color blanco de aproximadamente cuatro meses de edad, por lo que la resguardaron y trasladaron a sus instalaciones en la alcaldía Xochimilco.

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La SSC informó que posteriormente será entregada a las autoridades competentes.

Mientras que el detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para que defina su situación jurídica.

LL