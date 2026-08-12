En seguimiento a las mesas de atención instaladas con vecinos de la alcaldía Benito Juárez, los diputados de Morena Xóchitl Bravo y Paulo García acompañaron casos relacionados con fraude procesal y otros delitos al patrimonio hasta la Secretaría de Gobierno, donde las personas afectadas fueron atendidas por el director general Jurídico y Enlace Legislativo, Jesús Salazar Velázquez, y las instancias correspondientes del Gabinete contra el Despojo.

Este acompañamiento, señalaron los legisladores, da continuidad al trabajo territorial que la bancada de Morena ha realizado, luego de que las mesas de asesoría jurídica identificaran casos que, si bien no se tipifican como despojo, sí representan otras formas de afectación al patrimonio de las familias como el fraude procesal, entre otros.

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