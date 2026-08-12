Durante la Guerra Fría, la Ciudad de México fue uno de los principales centros de operaciones tanto de la KGB soviética como de agencias occidentales. Aquí coincidían diplomáticos, exiliados políticos, empresarios, periodistas, agentes cubanos, estadounidenses y soviéticos. México mantenía relaciones diplomáticas tanto con Washington como con La Habana y Moscú, lo que convertía a la capital en un espacio privilegiado para el intercambio de información y las operaciones de inteligencia. Hoy el escenario es distinto. El Departamento de Estado estadounidense volvió a poner el reflector sobre la presencia de espías rusos en México que operan bajo cobertura diplomática para obtener información sobre Estados Unidos. Jorge Fernández Menéndez, periodista, nos habla al respecto.

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