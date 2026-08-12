El calendario indicaba 8 de enero de 2016. Sentado en la cama de un motel de paso, sucio por haberse escondido en las alcantarillas, es sorprendido Joaquín Guzmán Loera en Los Mochis.

El Chapo, uno de los capos más buscados, es capturado por tercera ocasión por las Fuerzas Especiales de la Armada de México, que ejecuta la Operación Cisne Negro.

La historia ha sido motivo de documentales y series, pero ahora el cineasta Chava Cartas lo abordará desde otra perspectiva en La captura, una película inspirada en las crónicas periodísticas de Héctor de Mauleón, columnista de EL UNIVERSAL.

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La propuesta del director con este filme, que se estrena el 21 de agosto en Netflix, es dejar de lado la exaltación de los delincuentes para darle protagonismo a los héroes, y lo hace con ayuda de De Mauleón, quien obtuvo los testimonios de dos policías que participaron en la detención de El Chapo.

“Más allá de hablar del narcotráfico, nuestra intención o nuestra cruzada es hablar de los buenos y saber que dentro de todo, en todas nuestras corporaciones de la policía, de los militares, hay gente muy eficaz, muy buena y muy efectiva. Es también presentar en estas historias a los héroes, es lo importante”, dice.

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El director de filmes como Contraataque eligió como protagonistas a Alfonso Herrera y a Noé Hernández, quienes, afirma Chava, no leyeron el guion, pues al igual que el resto de México, estaban ansiosos de algo que cambiara la narrativa.

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“Es una película que se recarga y quiere siempre platicar de los héroes, de que hay gente buena en nuestro país. Para ser héroes, siempre tiene que haber un mal y un bien, y al final del camino el pretexto fue ese, decir: ‘Ok, quiero hablar de la gente buena’ y qué mejor manera de hacerlo que basado en un hecho real, en algo que el mundo conoce, porque son historias que no son bonitas y por las que lamentablemente el mundo conoce a México”, señala.

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El honor sobre la corrupción

Los personajes centrales son los elementos de la policía que capturaron a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera y quienes eligieron el deber ante la seducción de aceptar un soborno millonario. Los interpretan Arturo Carmona y Héctor Rosales.

“Hay que ser honestos y retratar una realidad, porque no todo es blanco y negro. Al momento de sentarme tanto con el escritor como con los actores, me pregunté: ‘¿Cómo voy a poner estas escenas, estas secuencias para que la gente se identifique y que no sea una obra de teatro y que no caigamos en una cosa no cinematográfica?’”, explica Cartas.

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En Historia. Cómo atrapamos al Chapo y Veinte minutos a solas con El Chapo, columnas publicadas en esta casa editorial en 2016, Héctor De Mauleón narra cómo fue que estos integrantes de la policía federales realizaron el arresto más importante hasta ese año en la lucha contra el narcotráfico en territorio nacional.

Héctor de Mauleón habló con los policías que atraparon al Chapo. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Los dos textos son la base con la que Chava Cartas y su equipo trabajaron para la película, sin dejar de lado otros materiales, como un video del intento de aprehensión por parte de la Secretaría de Marina que orilló a Guzmán Loera y a El Cholo a huir por las coladeras.

El cineasta asegura que se esmeró en encontrar el equilibrio para no hacer ni apología del crimen ni un altar para las instituciones mexicanas.

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“Al momento de sentarme para esta escena en particular (la captura), era: ‘¿cómo hago para que no sea un panfleto ni para uno ni para el otro?’ Porque no me interesa tampoco poner hasta arriba a las instituciones del bien y del mal, me interesa una realidad”, apunta el realizador.

En el filme también actúan Hector Kotsifakis, Juan Pablo Cruz García, Paola Fernández, Antonio Fortier y Fernando Cuautle, entre otros.

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