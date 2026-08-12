Un movimiento de cola, una mirada o simplemente sentirlos cerca basta para entender por qué los perros forman parte de la vida y la compañía de millones de personas.

Pero ese vínculo puede ir mucho más lejos e incluso salvar vidas, porque a veces saber que alguien espera del otro lado de la puerta basta para encontrar una razón para seguir.

Esa relación entre una persona y su mascota está en el centro de Django, con la soga al cuello, obra de Por Piedad Teatro que aborda la depresión a través de un personaje decidido a suicidarse, hasta que un perro se cruza en su camino.

Ana Graham y Antonio Vega crearon la obra en la pandemia. Foto: Por Piedad Teatro

“Es una batalla en la cual no hay que bajar la guardia. Hay que estar atentos porque la persona puede estar deprimida y no pedir ayuda, o tener dificultades para expresarse. Si observamos, es posible ayudar”, explica el director Antonio Vega.

En la historia, un dramaturgo intenta escribir un relato feliz, pero Django, su protagonista, está decidido a suicidarse. Pero la llegada de un perro cambia el rumbo de la narración y la convierte también en una aventura wéstern.

“La aparición del perrito muestra cómo las mascotas son un vínculo afectivo incondicional, pero también lo lleva a pensar en alguien más porque depende de su cuidado. El siguiente paso es aceptar que necesita pedir ayuda para salir adelante”.

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Seis teléfonos celulares funcionan como cámaras sobre el escenario. Foto: Por Piedad Teatro

La historia se construye con títeres de mesa, sombras, objetos y escenografías en miniatura, captados por seis teléfonos celulares que funcionan como cámaras. Las imágenes se editan en tiempo real y se proyectan en una pantalla, por lo que el público puede ver al mismo tiempo cómo se crea cada escena y su resultado.

Nace del encierro

El proyecto surgió durante la pandemia, cuando Antonio Vega y Ana Graham estaban aislados en Nueva York y comenzaron a experimentar con los objetos que tenían en su departamento para crear una obra destinada a transmitirse en línea.

La versión en español tuvo una temporada virtual en 2021 y fue reconocida como Mejor Proyecto Teatral en Video en los METRO 2022.

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“Fue un verdadero desafío porque no somos cineastas sino teatreros. El cine lo hemos tocado como actores, pero no como directores, camarógrafos o fotógrafos, entonces fue aprender cosas muy básicas de iluminación para la cámara y luego hacer esto al mismo tiempo que se monta la obra”, explica Vega.

En cada función participan alrededor de 13 personas, entre ellas Ana Graham, Antonio Vega, Belén Aguilar, Baruch Valdés, Joaquín Herrera, Mónica García y Sebastián Lavaniegos.

Django, con la soga al cuello se presenta en el Teatro del Bosque Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque, detrás del Auditorio Nacional, hasta el 6 de septiembre.

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