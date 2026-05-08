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Yakarta. Tres senderistas han muerto este viernes en Indonesia y otros 17 fueron rescatados tras la del volcán Dukono, situado en la isla de Halmahera, en el noreste del país, confirmaron a EFE las autoridades locales.

Las víctimas mortales han sido identificadas como dos ciudadanos singapurenses, de 27 y 30 años, y un indonesio, dijo a EFE por teléfono Erlichson Pasaribu, jefe de la policía de Halmahera Norte, en el archipiélago de las Molucas.

La erupción inicial, ocurrida a las 7:41 hora local (22:41 GMT del jueves), sorprendió a una veintena de senderistas que se encontraban en el Dukono, una atracción turística de la región, a pesar de las advertencias de las autoridades por la constante actividad del .

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La erupción se prolongó más de 16 minutos, estuvo acompañada de fuertes estruendos y causó una "densa" columna de humo que se elevó hasta unos 10 mil metros sobre la cumbre del volcán, según la agencia de del país del Sudeste Asiático.

Un grupo de quince senderistas, compuesto por siete singapurenses y ocho indonesios, lograron bajar de la montaña, mientras otros dos participan en las tareas de búsqueda, recoge el último comunicado de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS).

Varios de los supervivientes están siendo tratados en hospitales de la zona por heridas de diversa consideración.

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La zona continúa siendo peligrosa debido a la actividad volcánica, "que podría intensificarse en cualquier momento", así como a la exposición a cenizas volcánicas, según las autoridades.

"La nube de ceniza se desplaza hacia el norte, lo que supone un riesgo de caída de ceniza en zonas residenciales y en la ciudad de Tobelo. Esta situación incrementa los riesgos para la salud de la población y altera las actividades diarias, incluido el transporte y la limpieza ambiental", alertaron.

Desde el 11 de diciembre de 2024, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos indonesio recomienda a residentes, turistas y excursionistas evitar cualquier actividad en un radio de cuatro kilómetros del cráter activo Malupang Warirang, en el flanco suroeste del Dukono.

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Indonesia se asienta sobre el llamado del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, sacudida por miles de temblores cada año, en su mayoría de magnitud moderada.

El país alberga más de 400 volcanes, de los cuales al menos 129 están activos y 65 son considerados peligrosos.

En diciembre de 2023, la erupción del volcán Merapi, uno de los más activos del mundo y situado en la isla de Sumatra, se cobró la vida de 23 personas.

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El pasado noviembre, las autoridades evacuaron a cerca de mil personas, incluidos más de un centenar de alpinistas, tras la erupción del volcán Semeru, en la isla de Java, una de las más densamente pobladas del mundo.

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