La mañanera de Sheinbaum, 08 de mayo, minuto a minuto

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Este viernes 8 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo para informar los acontecimientos más relevantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina desde Palacio Nacional:
Nación 07:44 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Mira aquí la transmisión completa:
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