La mañanera de Sheinbaum, 08 de mayo, minuto a minuto

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Este viernes 8 de mayo, la presidenta encabeza la Mañanera del Pueblo para informar los acontecimientos más relevantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el de lo más relevante de la conferencia matutina desde :

Nación 07:44 AM

Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.


Mira aquí la transmisión completa:

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