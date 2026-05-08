La mañanera de Sheinbaum, 08 de mayo, minuto a minuto

Este viernes 8 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo para informar los acontecimientos más relevantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina desde Palacio Nacional:

Nación 07:44 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



Mira aquí la transmisión completa:

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