En un hecho inédito y bajo la consigna de “Vamos a democratizar la elección”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó impulsar una consulta con la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para elegir una terna de la que salga la persona que encabece la próxima Dirección General del instituto, prevista para diciembre.

Detalló que pedirá a la Secretaría de Ciencia que de la terna se elija al mejor perfil para dirigir al instituto, en sustitución de Arturo Reyes Sandoval.

Sheinbaum Pardo también instruyó a Mario Delgado, secretario de Educación Pública, que le presente una propuesta de la forma en cómo se puede democratizar la elección del IPN.

“Se me acaba de ocurrir, pero lo vamos a hacer: vamos a hacer una consulta en el Poli para la próxima dirección del Poli. Vamos a democratizar la elección del director del Politécnico Nacional, o directora, en una consulta para que la comunidad elija a tres, a una terna. ¿Cómo ven? Toda mi vida luché en la UNAM para que eso fuera así, pues vamos a una consulta”, afirmó la Mandataria.

En Palacio Nacional, respaldó al actual director del IPN, pero le pidió transparentar el cierre de la Fundación Politécnico y las acusaciones de presuntos actos de corrupción.

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