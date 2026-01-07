Más Información

EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

Sheinbaum revela a qué embajada irá el exfiscal; Gertz Manero será embajador en Reino Unido

Sheinbaum revela a qué embajada irá el exfiscal; Gertz Manero será embajador en Reino Unido

EU controlará venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"; dinero irá a cuentas controladas por Washington

EU controlará venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"; dinero irá a cuentas controladas por Washington

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

Interoceánico asegura a sus trabajadores…pero no a los pasajeros

Interoceánico asegura a sus trabajadores…pero no a los pasajeros

Moscú denuncia "intercepción ilegal" de un petrolero por EU; contraviene convención sobre navegación en mar abierto, acusa

Moscú denuncia "intercepción ilegal" de un petrolero por EU; contraviene convención sobre navegación en mar abierto, acusa

EU, política bajo presión electoral

EU, política bajo presión electoral

Tras intervención en Venezuela, ¿quién ganará en venta de crudo, Pemex o PDVSA?

Tras intervención en Venezuela, ¿quién ganará en venta de crudo, Pemex o PDVSA?

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Arrastran Tren Maya, AIFA y Dos Bocas 65 litigios

Arrastran Tren Maya, AIFA y Dos Bocas 65 litigios

Retienen a diputada en garita de Calexico; intentó cruzar 800 mil pesos sin declarar

Retienen a diputada en garita de Calexico; intentó cruzar 800 mil pesos sin declarar

Manila. Una serie de leves en el más activo de Filipinas ha provocado la evacuación de casi tres mil aldeanos en una zona de peligro en sus laderas, dijeron las autoridades el miércoles.

Las autoridades elevaron el nivel de alerta alrededor del en la provincia nororiental de Albay al nivel 3 el martes, después de detectar desprendimientos de rocas algunas del tamaño de automóviles, desde su cráter en los últimos días, junto con flujos piroclásticos mortales: una avalancha rápida de fragmentos de roca supercalientes, ceniza y gas.

El nivel de alerta 5 indicaría que una explosiva mayor, a menudo con violentas expulsiones de ceniza y escombros y caída de ceniza generalizada.

Lee también

“Esto ya es una erupción, una silenciosa, con acumulándose en la cima e hinchando la cúpula, que se agrietó en algunas partes y resultó en desprendimientos de rocas, algunas del tamaño de automóviles”, declaró Teresito Bacolcol, el principal vulcanólogo del país, a The Associated Press.

Dijo que es demasiado pronto para saber si la inquietud del Mayon empeorará y conducirá a una erupción mayor y violenta, dada la ausencia de otros signos clave de agitación, como un aumento en los terremotos volcánicos y altos niveles de emisiones de .

Soldados, policías y personal de mitigación de desastres ayudaron a evacuar a más de dos mil 800 aldeanos de 729 hogares dentro de un radio de 6 kilómetros (3,7 millas) del cráter del volcán que las autoridades han designado desde hace mucho tiempo como una zona de peligro permanente, demarcada por señales de advertencia de concreto, dijeron funcionarios provinciales de Albay.

Lee también

Otros 600 aldeanos que viven fuera de la zona de peligro permanente se han evacuado voluntariamente a refugios de emergencia, dijo Claudio Yucot, director regional de la Oficina de Defensa Civil.

La entrada a la zona de peligro permanente en las laderas del volcán está prohibida, pero miles de aldeanos han desafiado las restricciones y han hecho de ella su hogar o han mantenido granjas de manera intermitente durante generaciones. Negocios lucrativos, como la extracción de y grava y los , también han prosperado abiertamente a pesar de la prohibición y las frecuentes erupciones del monte, que ahora suman 54 desde que se tienen registros en 1616.

El volcán de dos mil 462 metros (más de ocho mil pies) es uno de los principales atractivos turísticos de Filipinas debido a su forma de cono casi perfecta. Pero también es el más activo de los 24 volcanes inquietos del país.

Lee también

Un símbolo aterrador de la furia mortal del Mayon es el campanario de una iglesia de piedra franciscana del siglo XVI que sobresale del suelo en Albay. Es todo lo que queda de una iglesia barroca que fue sepultada por un flujo de lodo volcánico junto con el pueblo de Cagsawa en una erupción de 1814 que mató a unas mil 200 personas, incluidas muchas que buscaron refugio en la iglesia, a unos 13 kilómetros (8 millas) del volcán.

Las miles de personas que viven dentro de la zona de peligro del Mayon reflejan la difícil situación de muchos filipinos empobrecidos que se ven obligados a vivir en lugares peligrosos como cerca de volcanes activos como el Mayon, en laderas propensas a , a lo largo de costas vulnerables, sobre líneas sísmicas y en aldeas bajas a menudo inundadas.

Cada año, alrededor de 20 tifones y tormentas azotan Filipinas, que se encuentra a lo largo del “” del Pacífico, un arco de fallas tectónicas a lo largo de la cuenca del Océano Pacífico que a menudo es golpeado por erupciones volcánicas y terremotos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuanto me presta el IMSS de mi pensión Requisitos para sacar dinero de forma anticipada. Foto: Especial

¿Cuanto me presta el IMSS de mi pensión? Requisitos para sacar dinero de forma anticipada

Beca Rita Cetina Sheinbaum anuncia apoyo EXTRA de $2,500 pesos para uniformes y útiles; quiénes lo reciben. Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez / Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina: Sheinbaum anuncia apoyo EXTRA de $2,500 pesos para uniformes y útiles; quiénes lo reciben

Cómo sacar la cita del pasaporte por WhatsApp. Foto: iStock

Pasaporte mexicano 2026: Agenda tu cita por WhatsApp en minutos y conoce el precio

Asilo USA. iStock/ Stadtratte

Estados Unidos cerrará el asilo a migrantes que representen “amenazas de salud o de seguridad”

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026