San Cristóbal de las Casas, Chis.- La actividad sísmica en el volcán Chichonal, en el norte de Chiapas, ha disminuido en los últimos días, pero a través de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Secretaría de Protección Civil y otras instituciones, se mantiene un monitoreo permanente, aunque la montaña ha entrado a una etapa de “comportamiento habitual en reposo”.

“Tras un periodo de estabilidad en Verde Fase 1, el Comité Científico Asesor ha determinado la mejora en nivel de alerta”, anunció la Secretaría de Protección Civil. “Este ajuste no implica una emergencia inmediata, sino una medida de vigilancia estratégica”.

Lo que se mantiene ahora, es una monitorear la actividad detectada, para conocer si se estabiliza “nuevamente en un nivel base o si presentará variaciones relevantes en el corto plaza, ya que el volcán ha comenzado a manifestar indicaciones que superan comportamiento habitual de reposo”.

La Secretaría explicó que se realizó un recorrido en la zona, con funcionarios de la Coordinación Nacional de Seguridad Pública (CNPC), elaboraron un plan de 13 rutas de evacuación de habitantes de comunidades que viven en los alrededores del volcán y la implementación de 22 refugios temporales.

Los puntos de evacuación de personas, se establecen en seis puntos, en los municipios Ostuacán, Tecpatán, Sunuapa, Pichucalco, Ixtacomitán y Chapultenango, que se encuentran en los alrededores del volcán.

Se mantienen sobrevuelos constantes con drones para monitorear el cráter y se ha instalado un puesto de comando en el municipio de Chapultenango.

Pese a la disminución de la actividad sísmica, las autoridades han establecido que queda prohibido el ascenso al volcán.

Entre en 6 de junio al 21 de agosto el Servicio Sismológico Nacional (SSN), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) anunciaron que se había detectado un incremento en la actividad sísmica en el volcán.

