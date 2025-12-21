En las cercanías del campo agrícola “El Porvenir”, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, elementos de la Guardia Nacional descubrieron tres hieleras abandonadas, una de ellas de plástico, en cuyo interior se encontraron restos humanos, sin que hasta el momento se conozca el número de víctimas.

Durante un patrullaje por el libramiento Culiacán, los agentes federales detectaron las hieleras de color blanco abandonadas, por lo que resguardaron el sitio y, al abrir una de ellas, confirmaron la presencia de restos humanos.

Elementos de la Fiscalía General del Estado certificaron que se trata de restos humanos mutilados, sin que se pueda establecer cuántas víctimas fueron colocadas en dichas hieleras.

Hallan hieleras con restos humanos en Culiacán; investigan número de víctimas. Foto: Especial

Cabe recordar que la mañana del lunes 8 de diciembre, junto a la barda perimetral del fraccionamiento Maralago, en Culiacán, fue abandonada una hielera sellada con una cartulina y mensaje intimidatorio; en su interior se localizó la cabeza de una persona del sexo masculino, la cual fue retirada por peritos forenses.

En otro reporte, autoridades fueron alertadas mediante una llamada anónima sobre una hielera sellada abandonada en el sector Santa Fe, también con un mensaje, por lo que policía y Ejército delimitaron el área en espera de la Fiscalía, que confirmó que se trataba de una cabeza humana.

Los servicios forenses iniciaron las indagatorias para determinar si la cabeza coincide con reportes de personas desaparecidas y para localizar el resto del cuerpo.

En un hecho similar, el 22 de agosto de 2025, en el callejón Ignacio Zaragoza, en el segundo cuadro de la capital, fue hallado el cuerpo de un hombre decapitado, colocado en bolsas negras, mientras que la cabeza fue localizada en una caja cercana.

Sobre el nuevo hallazgo, ocurrido cerca de una plaza comercial, en el callejón Ignacio Zaragoza, casi esquina con Rafael Buelna, autoridades atendieron otra llamada anónima por un bulto envuelto en bolsas negras. El sitio se ubica a dos calles del Zoológico, donde peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo).

