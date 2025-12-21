La mañana de este domingo, en el tramo carretero Morelos-Calera, se registró la volcadura de un camión de pasajeros que transportaba a un grupo de jornaleros que se dirigían a trabajar a los campos agrícolas de Fresnillo, cuyo accidente dejó un saldo de cinco muertos y por lo menos 16 heridos.

Se menciona que los jornaleros provenían de comunidades de origen wixárica de Jalisco y entre las víctimas hay personas de diversas edades, ya que por lo general viajan familias indígenas en grupos para laborar en los campos agrícolas zacatecanos.

De acuerdo con los reportes de las corporaciones de rescate, poco antes de las 6 de la mañana se recibió un aviso en el Sistema de Emergencias 911, en el que se informaba de un accidente sobre la carretera federal 45.

Según el reporte de la Unidad de Protección Municipal de Calera, el hecho se registró a la altura del kilómetro 16, con dirección al municipio de Fresnillo, donde se encontró un camión de pasajeros tipo “banana” volcado y desprendido de la carrocería, con al menos 16 personas lesionadas y cinco personas sin signos vitales.

De inmediato se brindó atención a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital General de Zacatecas. A las tareas de rescate acudieron corporaciones de Morelos, de la capital, así como la Cruz Roja, la Guardia Nacional, y se solicitó la intervención de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas para realizar las investigaciones correspondientes y el levantamiento de los cuerpos por parte de la Dirección de Servicios Periciales.

