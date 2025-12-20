Tráiler impacta al Tren Interoceánico en Chiapas al intentar ganarle el paso; no reportan pasajeros heridos

Un tráiler se impactó con el Tren Interoceánico al intentar ganarle el paso en el cruce ferroviario ubicado a la altura de la comunidad de Cardona, municipio de Pichucalco, Chiapas.

Autoridades federales reportaron que ninguno de los 148 pasajeros que viajaban en el tren, que cubría la ruta Coatzacoalcos-Pakal Ná, ni la tripulación resultaron lesionados; no se registran pérdidas humanas, destacaron.

Derivado del incidente, la máquina delantera del Tren Interoceánico resultó dañada, señalaron.

Lee también Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

Agregaron que de manera inmediata se activó el plan de contingencia, que consiste en el envío de otro tren, así como de autobuses para trasladar a los pasajeros a su destino.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la operación responsable de nuestros ferrocarriles, como proyecto estratégico para el desarrollo de las comunidades del sureste y el resto del país”, dijeron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro