Tultepec, Méx.— Esta semana se realizaron pruebas de circulación del Tren México-AIFA con la catenaria electrificada, saliendo desde la terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Fueron los días miércoles y viernes cuando pobladores de los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan vieron los trenes pasar por las vías.

Para la implementación de las pruebas, las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) notificaron a la población, a fin de que tuvieran precaución debido a que aún hay tramos del proyecto ferroviario que no han sido confinados.

A pobladores del Ejido de Teyahualco, en el municipio de Tultepec, les informaron que debían extremar precauciones y atender a las indicaciones del personal, a los que identifican como bandereros, para evitar cruzar por las vías, pues las catenarias se energizaron este viernes para el paso del tren, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Lee también: Se registra explosión de polvorín en La Saucera, Tultepec; reportan al menos dos lesionados

“Buen día, se informa que el día de mañana (ayer viernes) se llevará a cabo movimiento del tren nuevamente, por lo que a partir de las 9:00 am y hasta las 14:00 se encontrará energizada la catenaria. Anticipen sus actividades y cruce sobre la vía. Recuerden que su seguridad es primero”, cita el mensaje difundido a los vecinos de Tultepec.

El miércoles 17 y el viernes 19 de diciembre vieron pasar el nuevo tren del Suburbano circulando en dirección del AIFA a Lechería y de regreso. El primer día el convoy pasó alrededor de las 10:00 de la mañana; para el segundo día transitó cerca de las 12:30 horas.

Habitantes del Ejido de Teyahualco señalan que las autoridades no están respetando acuerdos y ya comenzaron con pruebas de trenes, y esto podría poner en riesgo a la población, debido a la electrificación y la falta de puentes peatonales.

Lee también: Cierran avenida Miguel Hidalgo por riesgo de colapso; detectan fractura en puente entre Tultitlán y Tultepec

“Nos avisaron en un comunicado que iba a pasar el tren y dijeron que iban a poner gente en los cruceros para evitar que la gente se cruzara. En cuanto terminó de pasar el tren, la gente comenzó a cruzarse por las vías para poder terminar sus actividades de cada día. Hace falta el puente y ese tampoco lo han hecho”, agregó Alberto.

Además, esta semana también comenzó la demolición de cinco viviendas ubicadas sobre la avenida Doctores, mismas que resultaron dañadas por el desarrollo del proyecto ferroviario al AIFA y que, de acuerdo al gobierno federal, estará listo antes del inicio del Mundial de futbol de la FIFA, en 2026.

Una de esas viviendas será derribada para que se pueda construir un puente peatonal, para cruzar de la avenida de los Doctores hacia Recursos Hidráulicos, cuyos habitantes serán indemnizados y por ahora rentan en otro espacio. Sin embargo, debido a cláusulas del contrato con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), no accedieron a declarar.