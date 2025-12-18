Tultepec, Mex.- La tarde de este jueves se registró una explosión en un polvorín ubicado en La Saucera, la zona permitida por la Secretaría de la Defensa Nacional para la elaboración de pirotecnia.

Se registra explosión de polvorín en La Saucera, Tultepec; hay dos lesionados. Foto: Especial.

De manera preliminar se informa que hay dos personas lesionadas, un menor de edad y un hombre de la tercera edad, quienes ya fueron trasladados a hospitales.

Al lugar localizado sobre la Avenida La Saucera, cerca de la Casa Ejidal, se trasladaron elementos de protección civil y bomberos del municipio de Tultepec y del gobierno del Estado de México, para atender la emergencia.

En el lugar fueron halladas dos personas, quienes resultaron lesionadas y tras ser valoradas por los paramédicos, los llevaron a dos diferentes hospitales de la región, tras la explosión ocurrida alrededor del mediodía de hoy.

Sofía Zoé Urban Gómez, de 10 años, fue llevada al Hospital de traumatología de Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan. Mientras que Javier González, de 60 años de edad y trabajador del taller, fue trasladado al Hospital de Alta Especialidad de Zumpango.

El 11 de junio de este año, sucedió una explosión en la misma zona pirotécnica de La Saucera, dejando como saldo dos personas fallecidas.

