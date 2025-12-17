En 46 municipios del Estado de México fue desplegada la Operación Senda, una estrategia de fuerzas federales y estatales para combatir el robo a transporte de carga, que dejó como saldo la detención de 26 personas, consideradas objetivos prioritarios, así como el aseguramiento de 137 inmuebles presuntamente utilizados para la comisión de diversos delitos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los inmuebles asegurados incluyen bodegas, casas de seguridad, encierros, establecimientos comerciales y una empresa de monitoreo satelital, empleados por grupos delictivos dedicados al robo de carga, secuestro, homicidio y robo con violencia, entre otros ilícitos.

Las autoridades informaron que, del total de detenidos, 16 ya fueron vinculados a proceso, 13 permanecen pendientes de resolver su situación jurídica, 38 cuentan con fecha de audiencia de formulación de imputación, y uno será remitido a la FGR. Las detenciones se realizaron mediante órdenes de aprehensión, en flagrancia, y a través de cateos e inspecciones, con el respaldo del Poder Judicial del Estado de México, que analizó 82 solicitudes durante más de 72 horas continuas.

Lee también Operación Senda en Edomex; desarticulan ocho bandas dedicadas al robo de transporte de carga

Operación Senda golpea al robo de carga en Edomex; detienen a 26 objetivos prioritarios. Foto: Especial

La Operación Senda fue implementada entre el 9 y 12 de diciembre, tras identificar el modus operandi de las organizaciones criminales dedicadas al robo a transporte de carga, con la participación de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y la FGJEM.

Entre los municipios intervenidos se encuentran Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Toluca, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Texcoco, Zumpango, Valle de Chalco, Tultitlán, Tecámac, Teotihuacán y Atlacomulco, además de otras demarcaciones del territorio mexiquense.

La Fiscalía detalló que estas acciones impactaron directamente a grupos criminales autodenominados “Toño Tenis”, “Ángel Axel”, “El Kevin”, “Los Tilicos”, “Los Panteras”, “Los Marmolejos”, “Los Bam Bam” y “La Empresa”, vinculados con organizaciones de origen en Michoacán y Jalisco.

Lee también Caen presuntos integrantes de "Los Negros" en Indios Verdes; operaban en el Cetram con amenazas a choferes

Operación Senda golpea al robo de carga en Edomex; detienen a 26 objetivos prioritarios. Foto: Especial

Asimismo, la FGJEM inició el procedimiento de extinción de dominio en los casos procedentes de los 137 inmuebles asegurados, entre los que se contabilizan 58 bodegas, 23 encierros, 23 casas de seguridad, tres deshuesaderos, 22 “cachimbas”, cuatro restaurantes, dos comercios irregulares y una empresa de monitoreo.

De manera adicional, fueron asegurados 178 vehículos, algunos con medios de identificación alterados y rótulos de presuntas organizaciones sociales o sindicales, utilizados presuntamente para el traspaleo y traslado de cargamentos robados, informó la autoridad investigadora.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL