El general de División de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional (GN), dijo que del 9 al 12 de diciembre se puso en marcha la Operación Senda para combatir el robo de transporte de carga y se materializó en 46 municipios del Estado de México con la participación de más de dos mil efectivos de GN, del Ejército, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad y de la fiscalía mexiquense.

En conferencia de prensa del gabinete de seguridad, el general señaló que esta operación estuvo dirigida a la detención de diferentes integrantes de organizaciones delictivas que operan en inmediaciones del estado y sobre las principales vías de comunicación, así como la incautación de predios, depósitos, talleres y otras instalaciones que funcionan para el resguardo de vehículos robados de transporte de carga, almacenamiento de partes mecánicas, venta de combustible ilícito y depósito de mercancía robada, entre otros usos.

“En estos días de actividades se obtuvieron los siguientes resultados: la detención de 68 personas que formaban parte de ocho bandas criminales, aseguramiento de 137 inmuebles, 49 armas de fuego, cartuchos y cargadores, 178 vehículos de transporte, 29 motores de vehículos, diversas autopartes, 61 mil 294 cajas de mercancía y 535 mil pesos”, puntualizó.

Las organizaciones criminales son: Los Tilicos o Saldívar, Los Pantera, Los Marmolejo, La Empresa, Toño Tennis, Del Ángel Axel, Bam Bam y El Kevin, relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana.

En su intervención, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que como parte de estas acciones se desarticuló un grupo delictivo dedicado al robo de mercancía con violencia en operativos realizados en el Estado de México e Hidalgo.

Abundó que, tras las investigaciones y ejecución de órdenes de cateo, en siete inmuebles de Hidalgo y Estado de México se realizó la detención de 12 personas, entre ellas, Mario Iván “N”, identificado como el líder del grupo criminal.

Manifestó que se aseguraron 13 armas de fuego, dos mil litros de hidrocarburo, 12 vehículos de pasajeros, cuatro vehículos de carga, de los cuales dos contenían mercancía robada, inhibidores de señal y equipo tecnológico, además de inmuebles utilizados por el grupo delictivo para el resguardo de mercancía y vehículos.