Tres presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Negros”, dedicado a la extorsión de choferes del , fueron detenidos en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los detenidos son Jazmín Amarantha, de 33 años, alias “La Cachetes”; Iraís Lozano, de 50 años, alias “La Güera”; y Sergio Iván, de 30 años, alias “El Risas”, quienes presuntamente amenazaban a operadores del transporte público con quemar sus unidades y causarles daño si no pagaban cuotas diarias.

De acuerdo con la SSC, las dos mujeres y el hombre simulaban tener un puesto de venta de flores en el , lo que les permitía vigilar a sus víctimas. La Policía capitalina incrementó la vigilancia tras recibir denuncias por extorsión en el paradero ubicado en la colonia Residencial Zacatenco.

Durante un recorrido de supervisión, los uniformados observaron a las tres personas recibiendo dinero en efectivo de los choferes, por lo que les dieron seguimiento y los detuvieron sobre avenida Insurgentes. Tras una revisión preventiva, les fueron asegurados dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Luego de ser reconocidos por las víctimas, los tres sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

