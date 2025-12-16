En punto de las 19:50 horas, entre campanas y Nochebuenas, las luces de los edificios del Gobierno de la Ciudad de México se encendieron y, con ello se iluminó el Zócalo, anunciando la llegada de la Navidad 2025 a la capital.

Este brillo permanecerá hasta el 7 de enero del 2026.

"Empezamos las fiestas decembrinas en el corazón de la Ciudad de México, y este gran Zócalo se vuelve a llenar de luz, sobre todo también se vuelve a llenar de familias, porque iluminando el Zócalo igualamos a la sociedad y logramos que la población tenga acceso al derecho a la Ciudad. Construimos alegría y convivencia en este hermoso lugar", dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante el acto protocolario.

Explicó que estas luces son parte de un modelo que logran que cada año, en distintos momentos, se transforme el Zócalo capitalino.

Adelantó que, para recibir la Navidad y el Año Nuevo, también se iluminarán 40 kilómetros del Centro Histórico.

El secretario de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México, Raúl Basulto, aseguró que se trata de un alumbrado que fue pensado para que "este espacio emblemático se llene de luz de color de sentido durante estas fechas tan significativas para las familias capitalinas".

Detalló que este proyecto comprende principalmente cuatro conjuntos monumentales, que fueron colocados en el edificio principal, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, así como el Nuevo Edificio de Gobierno y las bocacalles de 20 de noviembre, donde se colocaron estos mosaicos luminosos.

La jefa de Gobierno adelantó que, para recibir la Navidad y el Año Nuevo, también se iluminarán 40 kilómetros del Centro Histórico. (Foto: especial)

Asimismo, indicó, se iluminaron partes estratégica en otras zonas de la Ciudad de México, como avenida Paseo de la Reforma, Insurgentes, Vitalicio Robles, enfrente del Hotel de la Ciudad de México, entre otros.

"Cada uno de estos elementos integra figuras tradicionales como campanas, esferas, cascabeles, faroles, estrellas, velas de pinos, moños y Nochebuenas, diseñadas para para dialogar con la arquitectura histórica y resaltar la identidad de este lugar", explicó.

