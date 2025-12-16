Del 1 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de este año, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México ha colocado en algún empleo a más de 40 personas en situacion de calle de la capital, informó la titular de la dependencia, Inés González.

Explicó que las personas que han sido empleadas son las que ya se encuentran en un albergue, donde la dependencia realiza microferias de empleo.

"Hemos colocado a más de 40 personas en situación de calle, haciendo microferias de empleo en donde están los albergues, y nosotros hacemos un trabajo muy sensible de ponernos mucho en su situación", dijo.

Inés González refirió que se les ayuda a conseguir su identificación oficial INE y los trámites necesarios para comenzar a trabajar.

Refirió que se trata de una labor compleja pues al volver a un trabajo cambia por completo su rutina en comparación con la que estaban acostumbradas estas personas.

"Son personas que han perdido la rutina de ir a un empleo, de levantarse temprano, de asearse, son muchas cosas. Entonces nosotros les preguntamos: ¿tú estás dispuesto a trabajar ocho horas, cuatro horas, seis horas, cuánto estás dispuesto?", indicó.

La funcionaria recalcó que conseguir un empleo significa generar una nueva dinámica de vida, pero "hemos visto cómo esa persona se fue transformando, han venido aquí y nos han agradecido mucho, entonces esas historias hay que contarlas".

EL UNIVERSAL publicó este viernes que en la capital hay 2 mil 878 personas en situación de calle, de las cuales mil 11 se encuentran en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que representa el 35% del total, según el registro más reciente de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) local.

De este total, 83% son hombres, 13% mujeres y el 4% pertenece a la comunidad LGBTTIQ+.

En entrevista con esta casa editorial, la titular de la dependencia, Araceli Damián, aseguró que una buena parte no cuenta con documentos básicos como identificación o acta de nacimiento, por lo que no pueden acceder a un empleo.

