La Autoridad del Centro Histórico (ACH) informó que, debido a que la convocatoria para el fue más de la esperada, la sede de este evento musical cambiará y ahora se llevará a cabo en la .

Anteriormente se realizaría en la , pero ahora tendrá lugar en la calle Doctor Mora, frente al Hotel Hilton, el próximo sábado 20 de diciembre a las 16:00 horas.

Afirmó a este diario que se trata de un evento para celebrar la Navidad que reunirá a más de 150 músicas y músicos, para dar vida a un concierto de rock and roll, en un Live Performance.

Autoridad del Centro Histórico prepara TlacuACH Fest. Foto: Especial.
Autoridad del Centro Histórico prepara TlacuACH Fest. Foto: Especial.

Para ello, convocó a jóvenes, adultos y personas de todas las edades que sepan tocar algún instrumento a sumarse al ensamble masivo del TlacuACH Fest.

¿Cómo participar?

"¿Tocas algún instrumento? Súmate al ensamble masivo", invita la Autoridad del Centro Histórico a aquellas y aquellos que quieran formar parte de este espectáculo.

Las y los interesados tendrán que enviar un video tocando alguna canción de rock a achrockfest@gmail.com.

