La Autoridad del Centro Histórico (ACH) informó que, debido a que la convocatoria para el TlacuACH Fest fue más de la esperada, la sede de este evento musical cambiará y ahora se llevará a cabo en la Alameda Central.

Anteriormente se realizaría en la Plaza Tolsá, pero ahora tendrá lugar en la calle Doctor Mora, frente al Hotel Hilton, el próximo sábado 20 de diciembre a las 16:00 horas.

Afirmó a este diario que se trata de un evento para celebrar la Navidad que reunirá a más de 150 músicas y músicos, para dar vida a un concierto de rock and roll, en un Live Performance.

Autoridad del Centro Histórico prepara TlacuACH Fest. Foto: Especial.

Para ello, convocó a jóvenes, adultos y personas de todas las edades que sepan tocar algún instrumento a sumarse al ensamble masivo del TlacuACH Fest.

¿Cómo participar?

"¿Tocas algún instrumento? Súmate al ensamble masivo", invita la Autoridad del Centro Histórico a aquellas y aquellos que quieran formar parte de este espectáculo.

Las y los interesados tendrán que enviar un video tocando alguna canción de rock a achrockfest@gmail.com.

