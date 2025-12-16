El predio que el Gobierno capitalino les otorgó de manera temporal a los artesanos que estaban en el Zócalo para vender, el cual está ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 13, aún no está listo.

Personal de la Secretaría de Gobierno (Secgob) local indicó a este diario que será hasta la noche o mañana miércoles, a más tardar, cuando los artesanos puedan iniciar sus ventas, pues aún se encuentran montando lo necesario para el bazar.

Al exterior del predio, del lado de Paseo de la Reforma, ya se encuentran dos mantas que abarcan dos muros enteros con la leyenda "Bienvenidos Bazar Navideño Artesanal".

Secretaría de Gobierno informa que el bazar de Avenida Paseo de la Reforma aun no esta listo. Foto: Rafael García.

Al interior, personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública se encuentran colocando las mesas y carpas color guinda que estaban en el Zócalo y ahora formarán parte de este Bazar Navideño.

Este diario pudo apreciar que se trata de un espacio amplio y con algunos montones de tierra en las orillas.

Este lunes el secretario de Gobierno local, César Cravioto, aseguró que este espacio estaría disponible desde hoy hasta el próximo 7 de enero. En X la Secgob informó que el horario será de 10:00 a 21:00 horas.

