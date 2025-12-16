Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Más Información

La jefa de Gobierno, , anunció las actividades navideñas que se realizarán en la Ciudad de México durante esta temporada y adelantó que para despedir 2025 y recibir el Año Nuevo se llevará a cabo un concierto de música electrónica sobre Paseo de la Reforma.

En rueda de prensa, explicó que se tratará de la fiesta electrónica más grande del mundo, con la participación de grupos nacionales e internacionales, que convertirán a la emblemática avenida en un punto de encuentro para miles de capitalinos y visitantes.

Brugada Molina detalló que las actividades, denominadas Luces de Invierno, se desarrollarán del 20 de diciembre al 4 de enero en 15 puntos de la Ciudad de México, además del Zócalo capitalino, con el objetivo de descentralizar la cultura y llevar espectáculos gratuitos a barrios, pueblos y comunidades.

Lee también

El Zócalo contará con tres árboles iluminados, decorados con nochebuenas, 14 esculturas lumínicas inspiradas en motivos navideños y juguetes tradicionales mexicanos, así como el túnel de luz monumental más grande de México y un Nacimiento monumental. En un escenario monumental se presentarán 76 grupos musicales de géneros como tropical, son, norteña, danzón, rock, ska, urbano, sonidero, folclor, mariachi y villancicos.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López-Bayghen, añadió que durante los 16 días de actividades también participarán 120 expositores de artesanías, además de presentaciones que van desde Las Víctimas del Doctor Cerebro hasta el coro sinfónico de la Ollin Yoliztli, celebrando la diversidad cultural de la capital.

Sedes con festivales navideños en la CDMX:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Actividades que se podrán disfrutar:

  • Pastorelas y posadas
  • Batucadas y espectáculos de danza
  • Circo y conciertos
  • Esculturas lumínicas
  • Paseos nevados
  • Nacimientos de gran formato
