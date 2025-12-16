Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

La de ayer no fue la primera vez en que diputados locales del Congreso de la Ciudad de México llegan a los golpes. Este lunes, se calentaron los ánimos y hubo gritos, golpes, jalones de cabello e insultos durante la discusión de un dictamen para desaparecer de la Constitución capitalina al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info CDMX).

La diputada del PAN Daniela Álvarez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, denunció desde la tribuna la ruptura de un acuerdo político para que el nuevo órgano de transparencia fuera colegiado, por lo que anunció que tomarían la tribuna.

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intentó continuar la sesión, pero los gritos impidieron el desarrollo normal. La diputada del PRI Tania Larios subió al área de sonido para intentar tomar los micrófonos, mientras legisladores de Morena lo impedían. Otras diputadas morenistas ingresaron a la tribuna, donde comenzaron los empujones, codazos y jalones de cabello.

Se observó a Daniela Álvarez, Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Rosario Morales jalándose el cabello. En medio del caos, Olivia Garza tocaba la campana, y por los empujones la bandera monumental detrás de la tribuna se desprendió.

Pelea por un micrófono

En marzo de 2023, diputadas locales se pelearon y arañaron por un micrófono tras un error de Morena al presentar un Punto de Acuerdo. La entonces diputada del PAN, Gabriela Salido, subió a la tribuna para ocupar el lugar de la secretaría.

La morenista Marcela Fuente también subió, se sentó entre Salido y el presidente de la Mesa Directiva y le arrebató el micrófono. Al pleito se sumaron Ana Villagrán y Daniela Álvarez para proteger a Salido, así como Circe Camacho, hoy alcaldesa de Xochimilco, quien arañó a Villagrán. La confrontación escaló con la llegada de Luisa Gutiérrez, mientras algunas diputadas grababan el momento.

Legislan a patadas y otros antecedentes

En diciembre de 2022, Jesús Sesma y el entonces legislador Jorge Gaviño llegaron a los golpes por no integrar un dictamen para la Ley de Bienestar Animal. Tras un reclamo en pasillos, hubo empujones, patadas, insultos y groserías.

En 2017, durante la discusión de una propuesta de endeudamiento para una Planta de Termovalorización, se registraron insultos, rasguños y hasta mordidas entre las exdiputadas Citlalli Hernández y Nury Delia Ruiz. En ese mismo debate, César Cravioto y Iván Texta protagonizaron empujones y manotazos, sumando otro episodio a la lista de violencia en el Congreso CDMX.

