Avalan desaparición del Info CDMX; gritos, empujones y toma de tribuna marcan la sesión

Se calentaron los ánimos en el Congreso de la Ciudad de México y hubo gritos, golpes, jalones de cabello e insultos durante la discusión de un dictamen para desaparecer de la Constitución capitalina al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info CDMX), que al final fue avalado.

Todo comenzó cuando la diputada del PAN Daniela Álvarez hizo uso de la tribuna y denunció que se rompió un acuerdo político que se tenía para que el nuevo órgano de transparencia fuera colegiado, con la finalidad de que una sola persona no decidera sobre el acceso a la transparencia. Debido a esta situación, anunció que tomarían la tribuna.

Ahí empezaron los gritos. El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intentó continuar con la sesión dando el uso de la palabra a las y los legisladores desde su lugar, pero los gritos impedían escucharlos.

Si no puedes con argumentos, trépate como chango a la cabina de audio del Congreso y apaga el sonido como la PRIista Tania Larios pic.twitter.com/fhZeaAiLT8 — Beatriz Viterbo (@ViterboBeatriz) December 15, 2025

La diputada del PRI Tania Larios escaló hasta el área de sonido para intentar tomar el control, legisladores de Morena corrieron para impedirlo. Otras legisladoras de Morena corrieron e ingresaron por la parte trasera de la Mesa Directiva hasta la tribuna y ahí comenzaron los empujones, codazos y jalones de cabello.

Se pudo observar a las legisladoras Daniela Álvarez, Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Rosario Morales jalarse el cabello entre sí. Jesús Sesma, atónito de lo que ocurría, intentó separar a las diputadas.

Momentos de la riña en el Congreso de la CDMX. (15/12/2025). Foto: Cuartoscuro

El caos permanecía, Olivia Garza tocaba la campana y debido a los empujones, la bandera que se encuentra en tribuna se desprendió.

Tras el caos, la sesión se suspendió y debido a que los panistas y priístas permanecían en tribuna, se planteó ir a una sede alterna. Se había anunciado que los trabajos continuarían en el edificio del Zócalo.

Esto pareció ser un distractor, pues luego de anunciarse la sede alterna y que los panistas y priístas dejaran la tribuna, en “operación hormiga” los diputados de Morena y aliados regresaron al pleno y ahora ellos fueron los que se plantaron en la tribuna.

Momentos de riña en el Congreso de la CDMX (15/12/2025). Foto: Cuartoscuro

Jesús Sesma continuó con los trabajos, las condiciones no eran las mejores y la legisladora Claudia Pérez regresó con un collarín. Cabe destacar, que la diputada Daniela Álvarez llevaba muletas, pero eso no le impidió dar y repartir jalones de cabello y codazos.

Debido a que las condiciones para continuar los trabajos legislativos no eran las óptimas y porque los legisladores de Morena y aliados se encontraban en la tribuna, los diputados de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN decidieron abandonar la sesión.

🗳📌 CAOS, AGRESIONES Y JALONES DE PELO EN EL CONGRESO CDMX



La sesión del Congreso de la Ciudad de México terminó suspendida.



Diputadas y diputados del PAN tomaron la tribuna para frenar un cambio de Morena al dictamen que redefine el órgano de transparencia local.



El reclamo… pic.twitter.com/bdTpcu4bH7 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) December 15, 2025

¿Qué dice el dictamen que desató el caos?

Una vez llegada la calma, el dictamen para eliminar de la Constitución capitalina al Info CDMX fue avalado por 45 votos a favor de Morena y sus aliados. Se aprobó una reserva presentada por Valeria Cruz para que el nuevo órgano de transparencia no fuera colegiado, precisamente la que había desatado el caos.

El dictamen aprobado da un plazo de 180 días naturales al Congreso local para adecuar las leyes secundarias y crear al nuevo órgano de transparencia.

“Los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, así como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México pasarán a formar parte de la Secretaría de la Contraloría General, a través del órgano desconcentrado que para tal efecto prevea la ley y de las autoridades garantes que corresponda, en los términos del presente Decreto y de la legislación secundaria que al efecto se emita”, señala uno de los artículos transitorios del decreto.

Riña en el Congreso de la CDMX (15/12/2025). Foto: Cuartoscuro

aov/rmlgv