Se realizó una sesión solemne en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX) con motivo de la conclusión del cargo de los comisionados María del Carmen Nava Polina y Julio César Bonilla Gutiérrez.

La presidenta del instituto Laura Lizette Enríquez entregó un reconocimiento a ambos comisionados, que concluyen este 12 de diciembre su encargo de siete años, y les dedicó unas palabras de despedida para agradecerles su profesionalismo y dedicación a lo largo de estos años.

Destacó la agenda de María del Carmen Nava, principalmente en estado abierto, y precisó que su liderazgo en la construcción del ecosistema del Instituto deja capacidades instaladas, metodologías, indicadores, evaluaciones y proyectos que hoy colocan al Info CDMX como un referente nacional en esa materia.

Sobre Julio César Bonilla subrayó que sentó las bases administrativas, técnicas y tecnológicas que hoy sostienen a la institución; además, dijo, promovió una agenda de austeridad sin miramientos, de eficiencia, de disciplina fiscal y de disciplina presupuestaria que hasta el día de hoy mantienen como colegiado.

Lee también: Remiten a 19 motos al corralón y multan a 10 en operativo de recuperación de ciclovías en alcaldía Álvaro Obregón

“Queridos colegas, María del Carmen y Julio César, si el Info de la Ciudad de México es un referente hoy en día, es también gracias al trabajo de ustedes, al de sus equipos y al compromiso que han demostrado a lo largo de estos siete años, dejan un legado institucional profundo, sólido, vigente, que seguiremos defendiendo hasta el último día de operaciones y funciones de este Info de la Ciudad de México”, sostuvo.

Nava Polina mencionó que termina esta etapa con la satisfacción de lo logrado, la acumulación de aprendizajes, y con la valoración de los retos, fracasos y obstáculos “porque también eso nos permitió crecer”. Mencionó que desde hoy ya no habrá pleno en el Info CDMX porque los diputados del Congreso no hicieron los nombramientos correspondientes, y lamentó que el Instituto deje de ser autónomo.

Bonilla Gutiérrez aseveró que no están clausurando una etapa, sino que están renovando una intención: la de seguir haciendo de la Ciudad de México una capital donde la gente pueda preguntar, exigir, proteger y decidir. “Las instituciones permanecen si las sostienen sus equipos y sus causas, pero también si la gente se apropia de ellas… sigamos luchando por la transparencia y la privacidad y que esta sea una escala para seguir perfeccionando con crecer lo que hoy hemos alcanzado en materia democrática en esta, la región más transparente de la República”.

Lee también: Con oleada violeta, llevan asesoría a 23 mil mujeres en CDMX; distribuyen materiales informativos

A esta sesión solemne acudieron invitados especiales como el ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Aristides Guerrero, quien fue presidente del Info CDMX durante tres años. El ministro dijo que el paso de María del Carmen Nava y Julio César Bonilla deja una huella sin precedentes. “Estoy seguro que durante el recorrido que sigan teniendo van a seguir transformando la institución en la que se encuentren”.

Edwin Meraz, Auditor Superior de la Ciudad de México, subrayó que los comisionados salientes le están dejando “a quienes vengan y a lo que venga por delante, no sólo una vara muy alta en la obligación de garante que tiene el Info CDMX, también en lo administrativo, tanto así que a la fecha no tenemos ningún pendiente”.

Santiago Nieto, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), reconoció al Info CDMX por nunca cerrar la información “de la bitácora de Lozoya, por ejemplo, para saber cómo había viajado y cuántas veces había utilizado el avión de Pemex, como sí lo hizo el INAI; ustedes no abrieron los ductos de Pemex para que los huachicoleros supieran por donde entraban los ductos de Pemex, como sí lo hizo el INAI; ustedes fueron una institución de verdad y eso es lo que les reconocemos”.

Por la mañana, se realizó la ultima sesión del Info CDMX como organismo autónomo, pues ya no podrá sesionar pues únicamente Laura Lizette Enríquez se mantendrá como comisionada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr