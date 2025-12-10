Durante los 16 días de activismo para erradicar la violencia hacia las mujeres, la “Oleada Violeta", encabezada por la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Daptnhe Cuevas Ortiz, brindó información y asesoría a más de 23 mil mujeres en todas las alcaldías de la capital.

Con oleada violeta llevan asesoría a 23 mil mujeres de CDMX. Foto: Especial.

En total se conformaron 53 brigadas de servidoras y servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México y de las 16 alcaldías, quienes distribuyeron materiales informativos sobre los derechos de las mujeres, herramientas de detección de casos de violencia y servicios de atención a la violencia, así como de la campaña “Si te tocan nos toca” que lanzó la administración capitalina.

Lee también: "Se valora que no haya cierres permanentes durante renovación de Línea 3 del Metro": Adrián Rubalcava; trabajos iniciarían a finales de 2026

Con oleada violeta llevan asesoría a 23 mil mujeres de CDMX. Foto: Especial.

Durante las jornadas se recorrieron las siguientes colonias de la CDMX: Ajusco, en Coyoacán; Pueblo de San Miguel Topilejo, en Tlalpan; Santa Bárbara, en Azcapotzalco; Agrícola Pantitlán, en Iztacalco; Chinampac de Juárez, en Iztapalapa; Álamos, en Benito Juárez; San Pablo Chimalpa, en Cuajimalpa; San Nicolás Totolapan, en La Magdalena Contreras; Pensil Norte, en Miguel Hidalgo; San Felipe de Jesús, en Gustavo A. Madero; Pueblo de San Mateo Xalpa, en Xochimilco; Miguel Hidalgo, en Tláhuac; Pueblo de Santa Lucía, en Álvaro Obregón y Centro de Villa Milpa Alta, en Milpa Alta.

En el último recorrido de estas jornadas, que se realizó en la alcaldía Milpa Alta, la secretaria Daptnhe Cuevas destacó la participación de más de 27 dependencias, organismos desconcentrados, organismos públicos autónomos y de las 16 alcaldías.

Con oleada violeta llevan asesoría a 23 mil mujeres de CDMX. Foto: Especial.

Afirmó que el mensaje que se llevó a las mujeres fue “que hay instituciones trabajando para su bienestar, para acompañarlas cuando tienen que buscar justicia, hacer denuncias, que hay espacios donde capacitarse para tener más conocimientos, más habilidades; que están la alcaldías con una serie de programas para servir a las mujeres; es decir las mujeres no están solas”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr