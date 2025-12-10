Más Información

Venezuela tilda la retención del buque de crimen internacional; EU sostiene que actúa contra contrabando

Venezuela tilda la retención del buque de crimen internacional; EU sostiene que actúa contra contrabando

FGR asegura propiedad de "Limones", presunto integrante de "Los Cabrera", en Gómez Palacio, Durango

FGR asegura propiedad de "Limones", presunto integrante de "Los Cabrera", en Gómez Palacio, Durango

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

María Corina Machado llega a Oslo; cancela saludo público y prioriza encuentro con familiares

María Corina Machado llega a Oslo; cancela saludo público y prioriza encuentro con familiares

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Durante los 16 días de activismo para erradicar la violencia hacia las mujeres, la ", encabezada por la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, , brindó información y asesoría a más de 23 mil mujeres en todas las alcaldías de la capital.

Con oleada violeta llevan asesoría a 23 mil mujeres de CDMX. Foto: Especial.
Con oleada violeta llevan asesoría a 23 mil mujeres de CDMX. Foto: Especial.

En total se conformaron del Gobierno de la Ciudad de México y de las 16 alcaldías, quienes distribuyeron materiales informativos sobre los derechos de las mujeres, herramientas de detección de casos de violencia y servicios de atención a la violencia, así como de la campaña “Si te tocan nos toca” que lanzó la administración capitalina.

Lee también:

Con oleada violeta llevan asesoría a 23 mil mujeres de CDMX. Foto: Especial.
Con oleada violeta llevan asesoría a 23 mil mujeres de CDMX. Foto: Especial.

Durante las jornadas se recorrieron las siguientes colonias de la CDMX: Ajusco, en Coyoacán; Pueblo de San Miguel Topilejo, en Tlalpan; Santa Bárbara, en Azcapotzalco; Agrícola Pantitlán, en Iztacalco; Chinampac de Juárez, en Iztapalapa; Álamos, en Benito Juárez; San Pablo Chimalpa, en Cuajimalpa; San Nicolás Totolapan, en La Magdalena Contreras; Pensil Norte, en Miguel Hidalgo; San Felipe de Jesús, en Gustavo A. Madero; Pueblo de San Mateo Xalpa, en Xochimilco; Miguel Hidalgo, en Tláhuac; Pueblo de Santa Lucía, en Álvaro Obregón y Centro de Villa Milpa Alta, en Milpa Alta.

En el último recorrido de estas jornadas, que se realizó en la alcaldía Milpa Alta, la secretaria Daptnhe Cuevas destacó la participación de más de 27 dependencias, organismos desconcentrados, organismos públicos autónomos y de las 16 alcaldías.

Con oleada violeta llevan asesoría a 23 mil mujeres de CDMX. Foto: Especial.
Con oleada violeta llevan asesoría a 23 mil mujeres de CDMX. Foto: Especial.

Afirmó que el mensaje que se llevó a las mujeres fue “que hay instituciones trabajando para su bienestar, para acompañarlas cuando tienen que buscar justicia, hacer denuncias, que hay espacios donde capacitarse para tener más conocimientos, más habilidades; que están la alcaldías con una serie de programas para servir a las mujeres; es decir las mujeres no están solas”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]