La alcaldía Magdalena Contreras puso en marcha este jueves la Oleada Violeta, un operativo en el que brigadas recorrieron las calles del pueblo de San Nicolás Tototolapan para acercar información, orientación, servicios y herramientas de prevención a las mujeres de la comunidad.

En un comunicado, la demarcación detalló que estas jornadas forman parte de la campaña internacional “16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres”.

Informó que durante el despliegue participan equipos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, SEMOVI, Metro, Metrobús, Cablebús, RTP, así como personal de la Comisión de Derechos Humanos local y de la Comisión de Atención a Víctimas, conformando un operativo integral y coordinado.

Como parte de la estrategia casa por casa, las brigadas invitaron a las vecinas a participar en la Feria de Servicios en el Campo Deportivo Ex Hacienda, donde concluyó el recorrido; en este espacio se brindaron apoyos, asesorías y orientación especializada, además de acercar servicios como detección de cáncer de mama, atención del Ombudsmóvil, aplicación de vacunas y asesorías de salud sexual, ampliando la atención integral para las mujeres de la demarcación.

El alcalde Fernando Mercado reflexionó sobre la responsabilidad masculina en la erradicación de la violencia.

“Estos 16 días nos toca escuchar, reflexionar y reconocer lo que aún debemos cambiar como hombres para que ninguna conducta normalizada siga generando violencia”, expresó.

La alcaldía indicó que la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Daphne Cuevas, reconoció que Magdalena Contreras fue la primera demarcación en publicar su protocolo de atención para erradicar violencias al interior de sus instituciones, el año pasado.

“Desde el Gobierno de la Ciudad estamos aquí para que las mujeres tengan claro cuáles son sus derechos, sepan identificar cuándo una situación se convierte en violencia y cuándo se está cometiendo un delito”, señaló.

