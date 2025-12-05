Las alcaldías Magdalena Contreras y Tlalpan dieron a conocer la suspensión para la venta de bebidas alcohólicas en distintos barrios y colonias, con motivo de distintas festividades.

En la Gaceta Oficial, la alcaldía Magdalena Contreras precisó que la suspensión de las actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, aplicará en toda la demarcación, los días jueves 11 y viernes 12 de diciembre, desde las 19:00 horas hasta las 23:59 horas, con motivo de la Festividad de la Virgen de Guadalupe.

Esta medida aplicará en los establecimientos mercantiles y vía pública ubicados en la demarcación que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, aquellos que se instalen temporalmente y en cualquier otro similar, en los que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación, incluyendo el servicio a domicilio.

En tanto, la alcaldía Tlalpan anunció que la suspensión para la venta de este tipo de bebidas aplicará en la colonia Arboledas del sur, de las 00:00 horas del 6 de diciembre de 2025 y hasta las 24:00 horas del 7 de diciembre de 2025; así como en establecimientos ubicados en el Barrio de la Fama, del 6 al 8 de diciembre.

