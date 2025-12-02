La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, dio el banderazo de salida al programa "Bachetón Navideño", que se llevó a cabo en la colonia Popular Santa Teresa.

En un comunicado, la demarcación señaló que la jornada comenzó con la identificación y atención de 92 baches.

En una primera etapa, el Bachetón Navideño pasará por Pedregal de San Nicolás 1ª sección, 2 de Octubre, Cuchilla de Padierna y Cultura Maya, donde se intervendrán más de mil baches.

Gabriela Osorio da banderazo de salida al programa "Bachetón Navideño". Foto: Especial.

Gabriela Osorio aseguró que estas acciones se suman a los avances de este año, cuando se repararon 25 mil baches, 56 mil metros cuadrados de repavimentación nocturna, además de 549 intervenciones de obra y servicios urbanos.

Asimismo anunció que el presupuesto para mezcla asfáltica en 2026 pasará de 30 a 40 millones de pesos.

Explicó que el aumento presupuestal permitirá adelantar trabajos antes de la temporada de lluvias del próximo año. “No podemos perder ni un solo día. Si queremos que Tlalpan avance, tenemos que trabajar mañana, tarde y noche”, refirió.

"Después de este año de haber servido con mucho orgullo y honor a todas y todos ustedes, venimos con muchísima más fuerza para el siguiente año y con una planeación estratégica de sus impuestos", dijo la alcaldesa de Tlalpan.

