La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, aseguró que en el primer año de su gobierno se ha trabajado en reordenar y combatir la corrupción en la alcaldía. Desde la explanada del centro de Tlalpan, enlistó 100 logros y acciones, entre ellos una reducción del 24% en delitos de alto impacto.

"Pusimos orden en nuestra casa, combatimos la corrupción, incrementamos la atención en prácticamente todas las áreas de gobierno y consolidamos el modelo de gobierno 24/7, que nos define como equipo y como gobierno" dijo.

En materia de seguridad destacó acciones como el aumento al triple en el número de patrullas en la alcaldía, que una de las camionetas usadas por la alcaldesa anterior se convirtió en una unidad de género y que los delitos de alto impacto se redujeron en un 24 % en este primer año, comparado con el último de la administración pasada.

Lee también: Metro modifica horario de servicio por "Carrera del Ring 2025"; estas Líneas abrirán desde las 05:00 horas el domingo 30 de noviembre

Gaby Osorio rinde informe en Tlalpan; destaca combate a la corrupción y baja en delitos. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL.

También mencionó el reforzamiento de la seguridad en los pueblos de la montaña de la alcaldía y la realización de más de 30 búsquedas en el Ajusco y Topilejo.

La alcaldesa afirmó que la administración anterior hizo de las pipas y la distribución del agua un negocio particular, mientras que en este primer año se han logrado ahorros por millones en la materia.

"Ahorramos este año 20 millones de pesos en el servicio de distribución del agua. Somos la alcaldía que arrenda el servicio de pipas de agua y que nos gastamos la cantidad más grande de presupuesto si comparamos con otras alcaldías en la distribución del servicio de agua a través de las pipas", afirmó.

Lee también: Se queman dos contenedores de tráiler en Central de Abasto de CDMX; no se reportan lesionados

Gaby Osorio rinde informe en Tlalpan; destaca combate a la corrupción y baja en delitos. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL.

Durante su informe de gobierno, Gaby Osorio también se refirió a darle continuidad a las acciones que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo cuando fue alcaldesa de Tlalpan, "ejecutando acciones en 15 colonias de los 21 asentamientos, entregando, por ejemplo, 68 alineamientos y números oficiales a vecinas y vecinos de la colonia Verano".

También respaldó a la Presidenta y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada al decir que el movimiento al que pertenecen "tiene rostro de mujer".

"Todo el apoyo para nuestra presidenta Claudia en la defensa de la soberanía y la dignidad de nuestro país. Todo el apoyo a nuestra Presidenta y Jefa de Gobierno frente a quienes no quieren pagar impuestos y quienes quieren seguir viviendo en un mundo de privilegios, todo el apoyo a nuestro movimiento para profundizar aún más la Cuarta Transformación".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr