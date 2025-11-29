El Sistema de Transporte Colectivo Metro informa que mañana, domingo 30 de noviembre, en apoyo a los participantes de "La Carrera del Ring 2025", las corridas de los trenes iniciarán servicio a partir de las 5:00 horas, en las Líneas 1, 2, 3, 8 y 9.

El resto de la red iniciará servicio a partir de las 7:00 horas, como es habitual para los días domingos.

Metro adelanta servicio por Carrera del Ring; algunas líneas abrirán desde las 5:00 horas. Foto: Especial.

Mañana también se aplicará el programa Domingos y días festivos, tu bici viaja en Metro.

#TarjetaInformativa: El Metro informa que mañana, domingo 30 de noviembre, en apoyo a los participantes de La Carrera del Ring, el servicio en las Líneas 1, 2, 3, 8 y 9 iniciará a las 5:00 horas. pic.twitter.com/XVh5zGuabz — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 30, 2025

¿Qué es "La Carrera del Ring"?

La Carrera del Ring 2025 es un evento deportivo que fusiona el entusiasmo por el running con la tradición de la Lucha Libre y es organizado por el Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con la Secretaría de Turismo, el Fondo Mixto de Promoción Turística, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Asdeporte.

Metristiko te invita a arrancar el día con toda la energía en la Carrera del Ring. El @CMLL_OFICIAL y el @GobCDMX, a través de @turismocdmx y el Fondo Mixto para el Turismo, te esperan este domingo 30 de noviembre en el Monumento a la Revolución a las 7:00 a.m.



Elige tu ritmo en… pic.twitter.com/QdXTKWqhvF — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 30, 2025

La edición de este año contempla dos distancias, 5 y 10 kilómetros, con salida y meta en el Monumento a la Revolución, donde miles de corredores iniciarán su ruta desde las 6:15 de la mañana. El cupo está limitado a 5 mil participantes, quienes serán acomodados en bloques con base en su tiempo estimado.

Al finalizar la carrera, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo especial de Lucha Libre, además de la premiación programada en la explanada del Monumento, donde se otorgarán trofeos a los primeros lugares de ambas ramas y categorías.

