La tarde de este viernes, usuarios de la estación Xola, en la alcaldía Benito Juárez, fueron desalojados de manera preventiva luego de que el convoy identificado con la motriz 618 presentara un problema mecánico que generó una densa emisión de humo dentro de la zona de andenes.

El incidente ocurrió en la estación ubicada sobre la calle Toledo, en la colonia Álamos. De acuerdo con los primeros reportes, mediante comunicación por radio se informó que el tren tenía zapatas pegadas, lo que ocasionó fricción excesiva y, como consecuencia, la presencia visible de humo.

Personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) aclaró que no se trató de un incendio, pero determinó desalojar preventivamente a los usuarios para revisar la unidad y garantizar la seguridad en el área.

Al punto acudieron elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), así como equipos de emergencia del agrupamiento de vulcanos, quienes apoyaron en la supervisión y verificación del entorno. No se registraron personas lesionadas ni atrapadas.

Las autoridades del Metro informaron que la situación fue controlada y que el convoy afectado fue trasladado al taller correspondiente para una evaluación técnica detallada. Minutos después, se reanudó la circulación de trenes y la línea volvió a operar con normalidad.

Tras confirmarse la estabilidad de las instalaciones, los servicios de emergencia se retiraron del lugar.

Línea 2 ya opera de forma normal

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que ya se restableció el servicio en la Línea 2 del Metro. Foto: Gabriel Pano/ ARCHIVO EL UNIVERSAL

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informa que el servicio de la Línea 2 opera de forma normal, luego de realizar maniobras para el retiro de un tren de la circulación, mismo que será enviado al taller de Tasqueña para su revisión.

Alrededor de las 16:20 horas se realizó un corte de corriente, para iniciar la maniobra de retiro del tren, afectado por el corto circuito eléctrico que provocó un probable objeto en la zona de vías de la estación Xola. Sobre el hecho, tomó conocimiento el área de incidentes relevantes y realizará la investigación correspondiente.

En lo que va del año, suman en total de 2 mil 16 objetos que han caído a las vías, de los cuales 44.8% corresponde a teléfonos celulares.

El Metro exhortó de forma permanente al público usuario a resguardar de forma correcta sus pertenencias al permanecer en los andenes de arribo de los trenes y con ello evitar retrasos en el servicio.

