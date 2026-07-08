[Publicidad]
Un incendio hizo estallar cuatro pipas con diésel que se encontraban en un predio utilizado como pensión para vehículos pesados en el municipio de El Salto; versiones extraoficiales indican que ese sitio se utilizaba para esconder combustible robado.
El incidente se registró cerca de las 23:00 horas de este martes sobre la calle Reforma, en la colonia El Verde; hasta el momento no se ha determinado qué o cómo se inició el fuego.
Lee también Víctor Rodríguez Padilla es entregado a la Fiscalía de Morelos; no manifiesta oposición, señalan autoridades
Por la magnitud del incendio fue necesario que intervinieran bomberos del estado y de diferentes municipios que atacaron el fuego con espuma durante más de dos horas hasta que lograron controlar las llamas.
No se reportaron personas lesionadas y según las versiones extraoficiales al menos otras tres pipas salieron a toda prisa del lugar después de que inició el incendio.
LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
Secretaría de las Mujeres garantiza "cero impunidad" tras detención de Víctor Rodríguez; respalda proceso judicial
Nación
Sheinbaum rechaza que periodista Eduardo Feinmann minimice triunfo de México ante Ecuador en el Mundial; "es indignante", expresa
Estados
A 9 meses de su desaparición, familiares de Carlos Emilio exigen esclarecer su paradero; investigaciones de la Fiscalía de Sinaloa no avanzan, señalan
Nación
Sheinbaum lamenta reanudación del conflicto entre EU e Irán; advierte impacto directo en precio del petróleo
Espectáculos
¿Qué le pasó a Galilea Montijo? Su cara desata polémica y la comparan con Andrea Legarreta
Édgar Córdova
¿Siete años de impunidad? Fiscalía ofrece recompensa por el feminicidio de Abril Pérez
Deportes
Selección mexicana de beisbol para sordos no tiene dinero para viajar al Mundial de Japón
La Roja
Cadena de muertes en Santa Martha desata alarma: Seis internas fallecen en tres meses