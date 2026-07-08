Un incendio hizo estallar cuatro pipas con diésel que se encontraban en un predio utilizado como pensión para vehículos pesados en el municipio de El Salto; versiones extraoficiales indican que ese sitio se utilizaba para esconder combustible robado.

El incidente se registró cerca de las 23:00 horas de este martes sobre la calle Reforma, en la colonia El Verde; hasta el momento no se ha determinado qué o cómo se inició el fuego.

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Por la magnitud del incendio fue necesario que intervinieran bomberos del estado y de diferentes municipios que atacaron el fuego con espuma durante más de dos horas hasta que lograron controlar las llamas.

No se reportaron personas lesionadas y según las versiones extraoficiales al menos otras tres pipas salieron a toda prisa del lugar después de que inició el incendio.

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