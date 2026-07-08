La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 8 de julio se tiene prevista una movilización de extrabajadores de la Ruta 100, a las 12 horas en la Secretaría de Gobierno capitalino. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Jubilados y pensionados se reunirán en el Ágora de Tlatelolco a las 11 horas para abordar la integración de las prestaciones para jubilados.

El colectivo ambientalista Aquí No protestará a las 10 horas en la Embajada de Alemania, en rechazo y para denunciar las irregularidades en la construcción de la planta que proyecta producir más de 2 mil 200 toneladas diarias de amoníaco en la bahía de Ohuira, que forma parte del sistema lagunar Topolobampo-Ohuira-Santa María, al norte de Sinaloa.

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Integrantes del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación participarán a las 13 horas en un foro, el cual tiene como objetivo principal abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos, las resistencias y las propuestas de los pueblos en defensa de sus territorios.

La Asamblea General de Trabajadores se manifestará en el Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando, para exigir estabilidad laboral, renivelación, un nuevo tabulador salarial y universalidad de prestaciones, así como en contra de los contratos irregulares y los códigos ilegales.

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La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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El colectivo Lleca Escuchando la Calle se reunirá a las 18:30 horas en la Secretaría de Gobernación para exigir la aprobación de una "Ley Integral Trans", que garantice el acceso efectivo a derechos como la salud, la vivienda, la educación, el trabajo con derechos, jubilaciones dignas, el libre trabaio sexual y medidas de reparación frente a explotación.

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