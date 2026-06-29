El Gobierno de la Ciudad de México mantiene activo el Operativo Tlaloque para atender las afectaciones derivadas de las intensas lluvias registradas la tarde y noche de este domingo, cuyo volumen acumulado superó los 25.9 millones de metros cúbicos en toda la capital.

Estas lluvias han dejado 26 árboles caídos, diversos encharcamientos y cortocircuitos, así como afectaciones en algunas viviendas.

Para hacer frente a las afectaciones, la Secretaría del Agua desplegó 118 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, apoyados por 48 equipos de maquinaria.

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Las estaciones pluviométricas con los mayores registros de lluvia fueron Río Hondo, con 50.25 milímetros; Estadio Azteca, con 47.5 milímetros; Presa Madín, con 45.25 milímetros; Reclusorio Sur, con 44.75 milímetros; La Joya, con 39 milímetros; Bosque de Tlalpan, con 38 milímetros; 100 Metros, con 37.75 milímetros, y San Pedro Mártir, con 37.25 milímetros.

Con corte a las 20:00 horas, las brigadas de la Secretaría del Agua habían atendido el 30% de los encharcamientos registrados en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

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Entre los puntos intervenidos se encuentran Calzada Ermita Iztapalapa y San Miguel; la Unidad Habitacional Vicente Guerrero y San Lorenzo Xicoténcatl, en Iztapalapa; Calzada de Tlalpan y Renato Leduc, en Tlalpan; Bosques de Tetlameya y Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán; Lomas de Sotelo, en Miguel Hidalgo; La Nopalera, en Tláhuac; Guadalupe Insurgentes, en Gustavo A. Madero; Ampliación San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco, y Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón.

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Para la atención del encharcamiento registrado en avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación La Joya del Metrobús, la Secretaría del Agua movilizó un equipo hidroneumático para mejorar el funcionamiento de la red de drenaje. Asimismo, informó que los niveles en presas, ríos y cauces se mantienen estables.

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La dependencia informó que una de las anegaciones registradas en Bosques de Tetlameya, alcaldía Coyoacán, fue ocasionada por el taponamiento del drenaje debido a la acumulación de basura, hojarasca y plásticos, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a no arrojar residuos en la vía pública ni en las coladeras para evitar obstrucciones al sistema de drenaje durante la temporada de lluvias.

El Heroico Cuerpo de Bomberos desplegó células de atención para atender nueve cortocircuitos y encharcamientos. Además, realizó labores de seccionamiento y retiro de 26 árboles y ramas caídas en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuajimalpa, Coyoacán y Tlalpan.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil atendió un encharcamiento en la colonia La Colmena, alcaldía Iztapalapa, además de realizar labores de desazolve y limpieza en dos inmuebles de la colonia La Nopalera, en Tláhuac, donde se registró ingreso de agua en patios.

Asimismo, mantiene alerta roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Tlalpan y Venustiano Carranza; mientras que la alerta naranja permanece vigente para Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, y Tláhuac.

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