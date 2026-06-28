Las fuertes lluvias de esta tarde ocasionaron que el Tren Ligero suspendiera su servicio en varias estaciones.

En redes sociales, el Servicio de Transportes Eléctricos informó que, por acumulación de agua en Calzada de Tlalpan y San Juan de Dios, a la altura de la estación Huipulco, se implementa servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca.

Lo anterior quiere decir que no hay servicio en el tramo de Huipulco a Xochimilco.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este domingo en toda la ciudad.

Hay alerta naranja en Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, pues se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm), entre las 18:55 y las 21:00 horas de este domingo 28 de junio.

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En tanto, se mantiene la alerta amarilla en el resto de las alcaldías donde se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo durante el mismo periodo de tiempo.

En tanto, el Cablebús informó que por tormenta eléctrica se inició el desembarque de personas usuarias en Línea 3 que va de Constituyentes a Vasco efe Quiroga.

“Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, se precisó.

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