La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía ‘Cen Tlalli’ en la alcaldía Magdalena Contreras, que es la cuarta que abre sus puertas fuera de Iztapalapa.

La mandataria capitalina, el alcalde Fernando Mercado, integrantes del gabinete y diputados locales y federales recorrieron este espacio de 21 mil metros cuadrados por casi dos horas.

Clara Brugada inaugura Utopía Cen Tlalli en La Magdalena Contreras; ofrecerá servicios integrales. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Al respecto, Brugada Molina destacó que esta es la primera Utopía que se construye en una periferia, en Lomas de San Bernabé, y que estos proyectos contribuyen a seguir edificando el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Precisó que en este predio también comenzó a construirse una estación del Cablebús, “el mejor transporte del mundo para quienes más lo necesitan”.

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La jefa de Gobierno subrayó que esta Utopía “quedó maravillosa”, pues se aprovechó todo el espacio de construcción.

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Comentó que este lugar tendrá un Centro de cuidado para las infancias, una casa de día para adultos mayores, un espacio de rehabilitación física para personas con discapacidad, lavanderías, comedores comunitarios, alberca semiolímpica, mastógrafo, laboratorio clínico, auditorio, espacios para danza aérea; además habrá un espacio de atención para la salud mental y adicciones, canchas, y talleres para apoyar a la comunidad LGBTIQ+.

Clara Brugada inaugura Utopía Cen Tlalli en La Magdalena Contreras; ofrecerá servicios integrales. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Pidió que esta Utopía cierre después de las 22:00 horas para apoyar a las familias que llegan muy tarde de trabajar.

Por último, anunció que cada semana estará inaugurando una Utopía, y que el siguiente domingo, antes del partido, se abrirá un nuevo espacio.

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En su oportunidad, el secretario de Obras, Raúl Basulto, apuntó que la Construcción de esta Utopía representó un reto.

“En este espacio de 20 mil metros cuadrados no fue una construcción fácil, el proyecto fue complejo, pero sin embargo se logró poder desarrollar una Utopía en dos niveles. Pudimos aprovechar todas las terrazas también para que se tuvieran actividades complementarias”, subrayó.

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Clara Brugada inaugura Utopía Cen Tlalli en La Magdalena Contreras; ofrecerá servicios integrales. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

El alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado, destacó que hoy es un día histórico para la demarcación, y que esta Utopía es un sueño hecho realidad, pues es un lugar que cuenta con todos los servicios.

“Es un sueño hecho realidad. No es un pequeño espacio recuperado, es la configuración de un sistema completo y enorme, poniendo en el centro a los que más lo necesitan. Es un espacio que tiene vida en cada lugar, aprovechado cada centímetro y pensaba en las muchísimas necesidades que tienen todas las comunidades cercanas: un sistema de salud y de cuidados, es enorme, espacios deportivos, culturales, áreas para niños, ciencia, recreación, hay absolutamente de todo”, expuso.

dmrr/LL