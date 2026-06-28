Previo al partido entre México y Ecuador, la agrupación El Haragán y compañía ofrecerán un concierto en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero el martes 30 de junio a las 18:00 horas.

En un comunicado, la demarcación informó que también se instará una pantalla gigante con gradas y cientos de sillas para el disfrute de vecinos y visitantes de la zona.

Acotó que los asistentes también podrán recorrer una feria gastronómica con una oferta de alimentos y bebidas, además de una zona de juegos mecánicos para niños y adultos.

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La alcaldía recordó la importancia de este partido, ya que la selección mexicana llegó invicta a los dieciseisavos de final, por lo que hay una gran ilusión de la afición nacional a que sigan avanzando.

Del otro lado, dijo, estará Ecuador, quien inició su participación con una derrota de 1-0 ante Costa de Marfil, pero empató sin anotaciones frente a Curazao y selló su clasificación con un triunfo de 2-1 sobre Alemania.

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Finalmente, la GAM aseguró que con este evento se busca ofrecer un espacio seguro, gratuito y familiar para que la pasión por el futbol se viva en comunidad.

LL