Hace ocho meses, como si se tratara de un presagio, México y Ecuador se enfrentaron en un partido amistoso, en el estadio Guadalajara. El encuentro de preparación finalizó con empate a un gol.

Alex Aguinaga, histórico ecuatoriano del futbol mexicano, habló entonces sobre el recuerdo que tenía del enfrentamiento ante México en el Mundial de Corea-Japón 2002.

“Con mucha tristeza porque nos ganan al final 2-1. Yo había salido lesionado contra Italia, pensé que no me iba a recuperar para el partido contra México, entro al segundo tiempo, ya estábamos con marcador en contra de 2-1", recordó en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

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Con goles de Jared Borgetti (28’) y Gerardo Torrado (57’), la Selección Mexicana se impuso en la Fase de Grupos y le propinó su segunda derrota a Ecuador, que a la postre quedó eliminado como último del Grupo G.

“Intentamos por todos los medios anotar, tuve un par de jugadas, dos pases para que anotaran mis compañeros, pero no tuvimos fortuna y ese partido prácticamente nos eliminó”, concluyó Aguinaga en la charla del pasado mes de octubre.

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En ese Mundial, México también finalizó líder, pero con siete unidades. Dos triunfos, ante Croacia y Ecuador y el empate ante Italia, los resultados del equipo de Javier Aguirre en suelo asiático.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Ecuador?

La Selección Mexicana ya tiene rival para los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026. Se trata de Ecuador, uno de los mejores terceros lugares en esta Copa del Mundo 2026.

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