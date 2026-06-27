La reciente tragedia ocasionada por el terremoto en Venezuela unió al mundo entero en solidaridad por la gente del país sudamericano. La Copa del Mundo 2026 no fue la excepción y esta tarde, en Miami, las selecciones de Colombia y Portugal se unieron a modo de homenaje a las víctimas guardando un minuto de silencio antes de que empiece el partido.

Los dos fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela dejaron como heridas edificios que colapsaron y miles de personas quedaron atrapadas bajo los escombros. El daño a viviendas, hospitales e infraestructura dejó imágenes que conmueven al mundo entero. Hasta ahora, el reporte oficial de las autoridades venezolanas presenta mil 430 personas fallecidas, más de 3 mil 200 heridos y otros miles desaparecidos y damnificados.

Figuras como James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, entre otros, mostraron su respeto y guardaron silencio durante un minuto, y el homenaje se repitió en las tribunas, con miles de colombianos y portugueses demostrando que no hay banderas ni colores que nos dividan cuando hay que mostrar solidaridad ante una tragedia de esta naturaleza.