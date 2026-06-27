México ya tiene rival para la ronda de Dieciseisavos de Final del Mundial de 2026. El próximo martes, 30 de junio, la Selección Mexicana chocará ante Ecuador.

Los resultados de este día entre Croacia vs Ghana e Inglaterra vs Panamá confirmaron el choque entre tricolores y sudamericanos, el próximo martes en el Estadio Ciudad de México.

Luego de finalizar líder del Grupo A, el equipo de Javier Aguirre ya esperaba rival para la siguiente ronda y este sábado se ha confirmado a los ecuatorianos de Sebastián Beccacece, uno de los ocho mejores terceros lugares que tuvo este nuevo formato de la Copa del Mundo.

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Selección de Ecuador en festejo, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: EFE

El equipo mexicano, que marcha con paso perfecto, quiere mantener el invicto en el Coloso de Santa Úrsula, próximo 30 de junio a las 19:00 horas. Por su parte, los ecuatorianos avanzaron con apenas cuatro puntos.

Este será el segundo duelo entre México y Ecuador en Copas del Mundo. El primer y único antecedente hasta hoy se dio en el Mundial de Corea-Japón 2002. Aquel duelo de Fase de Grupos fue para los mexicanos con marcador de 2-1.

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