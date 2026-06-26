Aún no conoce a su rival para la ronda de dieciseisavos de final, pero la Selección Mexicana continúa con su preparación y buen ambiente en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Faltan tres días para el duelo de eliminación directa en el estadio Ciudad de México y el Tricolor abrió las puertas de sus instalaciones a los medios de comunicación. Únicamente permitió ver los primeros 15 minutos.

Suficiente tiempo para confirmar que la alegría gobierna el búnker del combinado nacional, luego de terminar como líder del Grupo A. Desde que los seleccionados pisaron la cancha dejaron ver que la unión es su principal arma, aunque también hay “enemigos” entre ellos.

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Cualquiera que se descuida o pierda en los retos que preceden el entrenamiento sufren de la vieja tradición llamada “calzón chino”, ritual que ya parece cábala en las prácticas del equipo mexicano. Para esta ocasión, Julián Quiñones, Orbelín Pineda y Erik Lira fueron las víctimas.

El “pique” entre la Selección Mexicana continuó con la prensa. Cuando los jugadores pasaron cerca de los medios de comunicación volvieron a pedir saludos disfrazados de “mentadas”, pero esta vez, a diferencia del jueves, la prensa sí respondió de igual manera. Todo fue broma y risas por ambos bandos.

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La Selección Mexicana se encerrará el fin de semana en el CAR, hasta el lunes, previo al duelo del siguiente día, en el que buscarán su pase a octavos de final en el Mundial 2026.

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