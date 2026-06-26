En medio de la intensidad mundialista que se vive en territorio mexicano, la presencia de una figura de talla internacional acaparó los reflectores en Guadalajara.

El Rey de España, Felipe VI, aprovechó su visita oficial al país para trasladarse a la Perla Tapatía y acompañar a la 'Furia Roja' en un duelo clave ante Uruguay dentro de la Copa del Mundo de 2026.

La llegada del monarca no pasó desapercibida. Bajo un estricto operativo de seguridad y en un ambiente cargado de expectativa, Felipe VI arribó al Estadio Guadalajara para respaldar al conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que se juega posiciones importantes en el cierre de la fase de grupos.

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Ya instalado en uno de los palcos del inmueble, el rey saludó a algunos aficionados, correspondió muestras de apoyo y se dispuso a vivir el protocolo previo al partido, atento a los acordes del Himno de España que resonaron en el estadio antes del inicio del encuentro.

El monarca estuvo acompañado por autoridades del gobierno local y representantes de ambas federaciones. Durante los primeros minutos del partido, las pantallas del estadio captaron a Felipe VI atento a las acciones del juego, incluso aplaudiendo los primeros acercamientos del conjunto español.

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En el mismo palco de la FIFA también se encontraban figuras históricas como Iker Casillas y Carles Puyol, protagonistas del título mundial de 2010, quienes siguieron de cerca el desempeño de la nueva generación de la 'Furia Roja', una de las candidatas a ganar el certamen.