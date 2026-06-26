La Selección de Colombia cierra la fase inicial de la Copa del Mundo contra Portugal, el rival más complicado del Grupo K, y para cumplir el objetivo de avanzar como primero de su sector, deberá mostrar su mejor versión y no cometer errores contra una selección que cuenta con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo.

Néstor Lorenzo, director técnico de los cafeteros, reconoce la magnitud del reto que significa detener al astro portugués, y por eso reveló en conferencia de prensa la estrategia que planea para lograrlo.

"Hay que tener cuidado con Cristiano y con todos, si cuidas a uno te quedan espacios por otro lado, Portugal es un equipo completo y hay que tener atención especial con todos, son todos peligrosos", declaró el estratega argentino en Miami.

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El ganador de cinco Balones de Oro tuvo un debut inesperado en esta Copa del Mundo al no poder marcar diferencia contra Congo; sin embargo, en su segundo compromiso frente a Uzbekistán, recuperó la memoria y se despachó con un doblete para guiar a los dirigidos por Roberto Martínez a su primera victoria. Al final del partido, mandó un aviso para sus detractores y rivales: "Estoy de regreso". Además, no es el único futbolista por el cual se preocupa Lorenzo.

"Tanto Vitinha como Ronaldo son determinantes, de ninguna manera los podemos dejar solos o descuidarlos. Ojalá que el colectivo esté bien aceitado, tenemos que tener una disciplina táctica especial para poder contrarrestar los inicios y el juego que da Vitinha, así como las terminaciones de Ronaldo", agregó.

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Después de vencer a Uzbekistán en el estadio Ciudad de México y a la República Democrática del Congo en el estadio Guadalajara, Néstor mantiene la calma y reconoce que para cerrar la fase de grupos "siempre se puede mejorar, hemos notado una mejoría entre el primer partido y el segundo y ahora el rival nos exige estar mejores que el partido anterior, ya la calidad de este rival exige una altura superior".