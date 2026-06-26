La ciudad de Guadalajara cuenta las horas para recibir este viernes un auténtico duelo de alto nivel entre Uruguay y España, dos selecciones que cerrarán en tierras mexicanas su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026.

La presencia de estas dos naciones históricas, campeonas del mundo, no solo garantiza espectáculo, sino también la oportunidad de ver en acción a figuras de talla internacional como Lamine Yamal y Federico Valverde, además de reunir a grandes referentes del futbol en un mismo escenario.

Entre ellos destaca Iker Casillas, el emblemático guardameta español que hizo historia al conquistar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 y que hoy mantiene un vínculo cercano con el futbol desde otra trinchera.

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Iker Casillas se une al equipo de Azteca Deportes. 🇪🇸#ElCanalDelMundial



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El exjugador del Real Madrid, ahora comentarista de TV Azteca, estará presente en el Estadio Guadalajara para presenciar el encuentro, en el que se anticipa una importante presencia de aficionados españoles que buscarán hacerse sentir en las gradas.

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Las estadísticas colocan como favorito a España, selección que no ha perdido ante Uruguay en un total de diez enfrentamientos oficiales. En Copas del Mundo, ambas selecciones se han visto las caras en dos ocasiones —1950 y 1990—, con empates.