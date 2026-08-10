Hermosillo, Sonora. - La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que el hallazgo de tres personas sin vida dentro de una camioneta en Hermosillo quedó esclarecido como un caso de feminicidio, homicidio y suicidio.

De acuerdo con la investigación, Carolina “N” fue víctima de feminicidio, Jesús Ricardo “N” de homicidio, y Sergio Isaías “N”, alias “El Chabelo”, señalado como responsable de ambos crímenes, posteriormente se quitó la vida.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 8 de agosto. La reconstrucción ministerial estableció que Carolina llegó a un bar alrededor de las 21:30 horas del día 7, donde convivió con Jesús Ricardo.

Después de medianoche ambos se trasladaron a otro establecimiento y más tarde a un residencial ubicado sobre el Camino del Seri.

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Registros de videovigilancia muestran a Sergio Isaías “N” saltando la reja de acceso del fraccionamiento y acercándose a la camioneta GMC Yukon donde se encontraban Carolina y Jesús Ricardo.

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La Fiscalía indicó que, tras una discusión, se escucharon dos detonaciones.

Posteriormente, el agresor condujo la camioneta con los cuerpos de las víctimas en los asientos delanteros.

A las 06:45 horas se activó un Código Rojo por el reporte de personas heridas por arma de fuego dentro del vehículo, localizado en el cruce del bulevar Antonio Quiroga y Camino del Seri.

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Al llegar los cuerpos de emergencia confirmaron que las tres personas ya habían fallecido.

Sergio Isaías fue encontrado en el asiento trasero con una pistola entre las manos.

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Los estudios periciales detectaron residuos de disparo en ambas manos, además de que la posición de los cuerpos, el arma y las videograbaciones reforzaron la hipótesis de que asesinó a las dos víctimas y luego se suicidó.

La FGJE detalló que Carolina mantenía desde hacía aproximadamente tres años una relación con Sergio Isaías, quien, según testimonios recabados, ejercía violencia contra ella, aunque no existían denuncias previas ante la autoridad.

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Cronología de los hechos

La reconstrucción cronológica estableció que el 7 de agosto a las 21:30 horas arribó Carolina del Socorro “N” a un bar, donde se encontró a Jesús Ricardo “N” y permanecieron en el lugar hasta aproximadamente las 00:00 horas del día 8 de agosto y posteriormente se trasladaron a otro establecimiento.

A las 03:00 horas, Carolina “N”, Jesús Ricardo “N” y otra persona salieron con dirección a un residencial en el Camino del Seri. Después, Carolina y Jesús continuaron a bordo de una camioneta GMC Yukon hacia otro residencial sobre la misma vialidad, donde se ubicaba el domicilio de Jesús Ricardo “N”.

Análisis de registros videográficos muestran a Sergio Isaías “N” saltando la reja de acceso de ese residencial y se aproxima a la camioneta con un arma de fuego en una de sus manos.

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Después de una discusión se escucharon dos detonaciones, posteriormente Sergio Isaías “N” abordó la camioneta GMC Yukon y salió del residencial conduciendo el vehículo, junto a los cuerpos de Carolina “N” y Jesús Ricardo “N” en los asientos delanteros.

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A las 06:45 horas se activó el Código Rojo por el reporte de tres personas lesionadas por proyectiles de arma de fuego dentro de la camioneta, localizada en el bulevar Antonio Quiroga y Camino del Seri.

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Al arribar los cuerpos de emergencia se confirmó que las tres personas ya no contaban con signos vitales.

Sergio Isaías “N” fue localizado en el asiento trasero del vehículo con una pistola entre sus manos.

La investigación estableció que, después de privar de la vida a Carolina del Socorro “N” y Jesús Ricardo “N”, condujo hasta ese punto y posteriormente se privó de la vida.

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El Agente del Ministerio Público coordinó las entrevistas, la reconstrucción de los últimos desplazamientos, el análisis de las videograbaciones y las diligencias de campo realizadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Personal de Servicios Periciales procesó el vehículo, los cuerpos, el arma de fuego y las prendas, además de practicar estudios de Química Forense, Toxicología y Alcoholemia.

Los análisis detectaron residuos de disparo en ambas manos de Sergio Isaías “N”, lo que se sumó al análisis de las videograbaciones, la ubicación del arma, la posición de los cuerpos y los demás indicios.

El mismo 8 de agosto se efectuó una diligencia de cateo en un inmueble donde habitaba la fémina, con participación de elementos de la AMIC, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

En la planta baja se aseguraron un DVR, documentación diversa, cuatro teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones; en la planta alta fueron localizados 63 mil 800 pesos, 3 mil 353 dólares estadounidenses, cinco teléfonos celulares, documentos, relojes, joyería y bolsos de alta gama.

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Entre los objetos asegurados se encuentran:

Bolsos de las marcas Louis Vuitton, Gucci y Prada

Relojes Rolex, Cartier y Hublot

Piezas de joyería Messika, entre otros indicios.

Todo quedó integrado a la carpeta de investigación para los análisis ministeriales y periciales correspondientes.

Respecto de Sergio Isaías “N”, alias “El Chabelo”, los registros consultados señalan antecedentes relacionados con lesiones, violencia intrafamiliar, homicidio simple doloso y daños.

Era originario de Caborca y contaba con presencia identificada en Tubutama y Nogales, Sonora.

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Además, el 7 de noviembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo sancionó como integrante de una red vinculada a un grupo criminal. La autoridad estadounidense lo identificó con vínculos propios con integrantes de alto nivel de dicha organización criminal.

La OFAC también relacionó a Sergio Isaías “N” con una empresa de Nogales, Sonora, sancionada por encontrarse bajo su propiedad o control, o actuar en su representación. Esta información consta en el comunicado oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y se incorpora únicamente como antecedente documentado.

La FGJE sostiene el esclarecimiento en la convergencia de evidencia testimonial, videográfica, ministerial y científica. La institución refrenda su compromiso de investigar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género, establecer la verdad de los hechos e informar con responsabilidad y pleno respeto a las víctimas.

dmrr