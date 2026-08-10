Cuernavaca, Mor. - La Secretaría de Salud informó que este lunes se realizó el traslado de una mujer de 32 años, víctima de la explosión de una nube de gas LP, al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), en la CDMX, para continuar con su tratamiento especializado por quemaduras. La paciente se encontraba en el Hospital General IMSS-Bienestar “Dr. José G. Parres” de Cuernavaca.

El traslado se realizó vía terrestre, luego de que la paciente estuviera en condiciones de salud, y fue posible gracias a la gestión y coordinación con IMSS-Bienestar Morelos.

Salud de Morelos indicó que, de las 16 personas atendidas en hospitales de Morelos a consecuencia de la deflagración, cinco han sido dadas de alta, siete fueron llevados a unidades especializadas de quemados en la Ciudad de México y Estados Unidos, y cuatro continúan hospitalizadas en la entidad: tres en unidades del IMSS ordinario y una en un hospital privado.

Lee también Video capta explosión de una pipa de gas en Cuernavaca; reportan 20 heridos

La calle Francisco Villa, en la colonia Las Granjas, fue visitada por el presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, el Ayuntamiento de Cuernavaca, para conocer las condiciones que prevalecen en la zona y hablar con los vecinos sobre sus principales necesidades.

En el recorrido constató los trabajos realizados y las acciones que se desarrollan para atender las afectaciones derivadas de la explosión de una nube de gas provocada por la fuga de una pipa registrada el pasado jueves.

[Publicidad]

¿Por qué fue la explosión?

El director de Protección Civil municipal, Enrique Clement Gallardo, explicó que sus hipótesis sobre la explosión de la nube de gas LP, inicia cuando los dos trabajadores de la empresa gasera pasan un tope a alta velocidad y dañan una válvula interna, por donde se registra la fuga.

Lee también Explota pipa de gas en Cuernavaca; hay 20 lesionados, entre ellos tres menores

Clement consideró que los trabajadores de la empresa Tomza, propietaria del autotanque, tuvieron entre cinco y 10 segundos para abandonar el vehículo, una vez que se percataron de la fuga del gas.

[Publicidad]

Sobre la ignición de la nube de gas, dijo que algunas hipótesis sugieren que pudo haber sido por un vehículo en marcha, alguna estufa u otro factor, pero descartan alguna chispa como producto del impacto de la pipa contra el tope.

“La explosión no se generó ahí (al pasar el tope) porque primero se comenzó a generar la fuga, tardó un ratito 2 3, 5, 10 segundos, pero no fue de inmediata la explosión”, indicó.

dmrr