Pachuca. - La secretaria de Hacienda de Hidalgo, Esther Ramírez Vargas, dio a conocer que Hidalgo logró una reducción de 42% en la deuda heredada en 2022, que ascendía a 3 mil 906 millones de pesos, además de elevar en 96% los ingresos propios.

La funcionaria explicó que, a través de una disciplina financiera implementada desde el inicio de la actual administración, se ha tenido un avance significativo en materia financiera en Hidalgo, al reducir la deuda de 3 mil 906 millones de pesos a 2 mil 274 millones.

Indicó que se realizó el pago anticipado de dos de los cinco empréstitos que se tenían al inicio de la administración. Además, resaltó que no ha sido necesario contratar créditos ni a corto ni a largo plazo, ni tampoco recurrir a adelantos de las participaciones federales.

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En este sentido, indicó que los ingresos propios se han elevado en 96%, lo que ha permitido reducir la dependencia de los recursos federales. De esta manera, la recaudación pasó de 4 mil 916 millones de pesos en 2021 a 9 mil 636 millones al cierre de 2025.

Con ello, Hidalgo se encuentra entre las cuatro entidades con menor nivel de endeudamiento a nivel nacional, mientras que el incremento acumulado en materia de recaudación alcanza 96%.

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Otro de los problemas constantes que presentaba el estado eran los subejercicios, por lo cual la secretaria destacó que, si bien estos se determinan al cierre del ejercicio fiscal, se trabaja desde el primer mes del año con las dependencias ejecutoras para reducir los riesgos.

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Indicó que en enero se emiten los oficios de autorización de las carteras de proyectos de las distintas dependencias, para que estas elaboren sus expedientes técnicos y puedan acceder a las autorizaciones presupuestales.

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Con ello se busca evitar que los recursos sean reintegrados a la Federación por falta de ejercicio, y consideró que al cierre del año se tendrá un resultado positivo en esta materia.

dmrr